Novák Katalin lovagkeresztet adott a lúgos orvost mentegető szakértőnek

Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára Novák Katalin, a Fidesz-alelnökből lett köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének polgári tagozata kitüntetést adományozta Dr. Nyulasi Tibor osztályvezető főorvosnak.

Dr. Nyulasi Tibor szakvéleménye alapján a lúgos szörnyeteget akár fel is menthették volna. Forrás: Pixabay

A kitüntetés indoklásaként a közszolgálatban végzett több mint négy évtizedes kimagasló szakmai és vezetői tevékenységet jelölték meg, a kormányzati honlapra feltöltött dokumentum szerint.

Bálint Natália opera-énekesnő Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a most Novák Katalin által kitüntetett Nyulasi Tibor az az aneszteziológus, aki az elkövető védőügyvédjének felkérésére, még 2017-ben „orvosszakértői véleményt” írt az úgynevezett lúgos orvos-ügyben.

A lúgos orvos, Bene Krisztián 2013. március 12-én támadta meg volt barátnőjét, miután a nő pár hónappal korábban szakított vele. Renner Erikát megkötözte, elkábította, és maró lúgot locsolt a nő nemi szervére és annak környékére. A Budai Irgalmasrendi Kórház volt kórházigazgatóját összesen hatszor ítélték el. 2018-ban Bene jogerősen 11 év börtönbüntetést kapott, és örökre eltiltották az orvosi hivatástól is – írja a Telex.

A büntetőügy során Renner Erikát több szakértő is vizsgálta. 2017-ben Nyulasi Tibor Bene védőjének felkérésre szakvéleménnyel akarta cáfolni, hogy az egyik legfontosabb bizonyíték, egy fecskendő kapcsolódhat a bűnesethez. A Telex birtokában lévő szakvélemény alapján Nyulasi vitatta azt is, hogy Renner Erika valóban életveszélyes állapotban volt, sőt, azt is, hogy valóban lúg okozta égési sérüléseit, nem pedig forrázás vagy akár forró kamillás borogatás.

A most kitüntetett orvos szakvéleményében kérdőjelezte meg azt is, hogy életveszélyt rejtett magában a lúg, amely a borzalmas roncsoláson túl halállal végződő égési sokkot is okozhatott volna más, az eljárásban kirendelt szakértők szerint - írja a HVG.

Később a sajtóban többször felmerült, hogy Nyulasi szakvéleménye összeférhetetlen volt, hiszen az aneszteziológus baráti kapcsolatban állt vagy áll a Mikola családdal. Az akkori hírek szerint Nyulasi közös vitorlásversenyt szokott szervezni Mikola Bálinttal, az egykori egészségügyi miniszter, későbbi államtitkár testvérével Pharma Kupa – Doktor Regatta néven. A végül elítélt Bene Krisztián pedig Mikola István egykori egészségügyi miniszter unokaöccse.