"Szabadságharcos nép vagyunk" – Szijjártó szerint elég csak végig gondolni az elmúlt 13 esztendő válságát

"Ezt csak a szabadságharcosok értik" – ezzel a felütéssel tette közzé videóját Szijjártó Péter közösségi oldalán.



Fotó: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) átveszi a vármegyeszékhely díszpolgári címét Dézsi Csaba András polgármestertől Győr városának ünnepi díszközgyűlésén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóján a győri városházán 2023. március 15-én. MTI/Krizsán Csaba

A magyar nép ma is a szabadság népe, Magyarország ma is a szabadság országa, és ha kell, szabadságharcos nép vagyunk – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter szerdán a győri városházán, miután átvette a megyeszékhely díszpolgári címét.

Szijjártó Péter kiemelte, "mi, magyarok soha nem tűrtük és nem is tűrjük a rabságot".

Leszögezte, "mindig készek voltunk és készek is vagyunk harcolni a szabadságért, a nemzeti függetlenségért, és nem félünk felvenni a harcot a legnagyobb túlerővel szemben sem".

A magyar nép ma is a szabadság népe, Magyarország ma is a szabadság országa, mi ma is egy szabadságszerető és ha kell, szabadságharcos nép vagyunk