Dobrev elmondta, mit gondol arról, hogy Gyurcsány hosszan ölelgette Ráczné Földi Juditot

Mint megírtuk, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke kissé elragadtatta magát, amikor az esküjét letevő friss képviselőnek, Ráczné Földi Juditnak gratulált.



Fotó: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) árnyékkormányának árnyék-miniszterelnöke, a párt EP-képviselője és Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a párt budapesti nagygyűlésén, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóján tartott megemlékezésén az Egyetem téren 2023. március 15-én. MTI/Balogh Zoltán

Nemrég az is kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc mit súgott Ráczné fülébe. Ráczné is megszólalt az esettel kapcsolatban, mint mondta, nem Gyurcsány Ferenc ölelése, hanem a kormánytagok nevetése volt az igazán meglepő számára, és azt is hangsúlyozta, hogy elképesztően fontos pillanat volt ez az életemben.

A Telex megkérdezte Dobrev Klárát is a történtekről, aki röviden válaszolt a lapnak, elmondása szerint: