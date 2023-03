Schadl György védőjének irodáját kérte fel szakértőnek az I. kerületi önkormányzat – tudta meg a Népszava. Egy idén januári összesítés szerint a Morvai és Társa havi egymillió forintért dolgozik a kerületnek a lap szerint.

Havi 250 ezer forintért ad tanácsokat a Schadl-perben védőügyvédként felbukkanó Morvai Attila irodája az I. kerületi (budavári) önkormányzat jogi és gazdasági bizottságának

– írja a Népszava. A lap szerint a fideszes többségű önkormányzat és az ügyvédi iroda közötti szerződésről szóló javaslat négy aláírójának egyike a bizottság elnöke, és egyben a helyi Fidesz-frakció szószólója, Gulyás Gergely Kristóf, egy másik aláíró pedig „az exjobbikos, ám jó ideje a Fidesszel együtt mozgó” bizottsági alelnök, Varga Dániel. A külsős szakértők megbízásáról szóló javaslat is részben tőlük származik (a két másik aláíró is kormánypárti) – írja a lap.

A Népszava megjegyzi: Morvai Attila „az önkormányzati tanácsadáson kívül büntetőpereket is vállal”, példaként említik, hogy a Schadl–Völner-perben Schadl György védőügyvédjeként jelent meg. Arra is kitér a lap, hogy a budavári önkormányzatban a tavaly őszi időközi választáson többségbe került kormányoldal választása „aligha véletlenül esett Morvai ügyvédi irodájára”. Mint írják, ez az iroda terjesztette azt a bírósági felülvizsgálati kérelmet is, amelyben a szeptemberi időközi választás kampányában hozott helyi választási bizottsági határozat felülvizsgálatát kérték a Kúriától, miután a bizottság nem tartotta jogsértőnek a V. Naszályi Márta polgármester közösségi oldalán megjelent egyik kampányvideót (más kérdés, hogy később a Kúria sem).

A Morvai és Társa Ügyvédi Iroda sok éve dolgozik a Szentgyörgyvölgyi Péter vezette V. kerületi önkormányzatnak (a kerület polgármestere korábban Rogán Antal volt). Az ügyvédi iroda tanácsadói feladatairól kevesebb, díjazásáról több adat is található. A kerület közadatkeresőjében utolsóként fellelhető, 2021-es összesítés szerint 2014 januárjától segíti a belvárosi önkormányzatot évi nettó 5,94 millió forintért. Azonban akadtak extrák is, például egy 2021. januári megbízás a társasházaktól érkező panaszok kezelésére, módosítására 5,8 millióért – teszi hozzá a Népszava. Egy idén januári összesítés szerint a Morvai és Társa már havi egymillió forintért dolgozik a kerületnek.