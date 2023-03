Itt a dátum – Kiderült, mikor szavaznak a finn és svéd NATO-csatlakozásról az Országgyűlésben

Hosszas időhúzás után végre kitűzték a dátumot: március 31-én szavazhatnak a finn és svéd NATO-csatlakozásról.

Régóta húzódik a finn-svéd NATO-csatlakozás ratifikálása – Fotó: Facebook/NATO

A Fidesz-frakció megerősítette az atv.hu-nak, hogy az Országgyűlésben március utolsó napja, 31-e “a tervezett dátum” a zárószavazásra a finn-svéd NATO-csatlakozás ratifikálásáról. Törökországon kívül már csak Magyarország nem ratifikálta a svéd és a finn NATO-csatlakozást.

Korábban szó esett a március 7-vel kezdődő hétről, majd a 20-ai hétről volt tudomása Novák Katalin köztársasági elnöknek is. Vadai Ágnes viszont kedden közzétette a Facebook-oldalán: "Most érkezett a levél Semjéntől. A kormánypártok nem akarnak parlamenti ülést a jövő héten. Tehát megint elmarad a finn és a svéd NATO-csatlakozás ratifikációja”. A DK politikusa szerint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes indoklása az újabb halasztásra úgy szólt: még nem zárultak le “az Európai Bizottsággal folyamatban lévő egyeztetések” – számol be az ATV.

A Házbizottság csütörtöki üléséről az szivárgott ki, hogy Balla György fideszes frakcióvezető március utolsó napját jelölte meg, mint a zárószavazás lehetséges napját.

Az ATV kérdésére a Fidesz-frakció részéről megerősítették: “március 31-e a tervezett dátum” a zárószavazásra a finn és a svéd NATO-csatlakozás ratifikálására.

A hvg.hu a házbizottsági ülésről kiszivárgott hírek alapján azt írta, hogy Balla György úgy fogalmazott az újabb halasztásról, “Brüsszel hazudik, mint a disznó!”

Ankara ma jelenti be döntését a finnek NATO-csatlakozásáról

A finn elnök látogatása alkalmából Ankara ma jelenti be hivatalosan, hogy Törökország milyen döntést hozott Finnország NATO-csatlakozásáról.

Az újraválasztásáért kampányoló Recep Tayyip Erdogan – aki eddig akadályozta Finnország és Svédország NATO-csatlakozását – szerda reggel közölte: „Tiszteletben tartjuk az általunk tett ígéretet. Pénteken találkozunk a finn elnökkel, és megtesszük, amire az ígéretünk kötelez”. Azt ugyanakkor nem egyelőre lehet tudni, hogy a Svédországgal 2022 májusában közösen beadott finn NATO-felvételi kérelmet a török parlament a május 14-re kitűzött törökországi választások előtt vagy után fogadja-e el. Ugyanakkor Svédország esetében bonyolultabb a helyzet, Törökország ugyanis az ott élő kurd terroristák támogatásával vádolja Stockholmot – írta az MTI.

