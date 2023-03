"Ez egy kiterjedt bűnszervezet, amelynek a feje Rogán Antal" – Hadházy szerint egy alkotmánybíró neve is előkerült a Schadl-ügyben

Egy alkotmánybíró neve is előkerült a Schadl-ügyben, az ügyészség nem indult el ezen a szálon – derült ki Hadházy Ákos legújabb posztjából.

Fotó: atv.hu

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő friss Facebook-posztjában számol be arról, hogy "megdöbbentő részletekre" bukkant a Schadl-ügy nyomozati anyagai között. Ezekben kétszer is előkerül ugyanis Czine Ágnes alkotmánybíró.

Újabb megdöbbentő részletekre bukkantam az úgynevezett Schadl-ügy nyomozati anyagai közt. Azt eddig is tudtam, hogy ez egy kiterjedt bűnszervezet, amelynek a feje Rogán Antal, de egy gyanúsítotti vallomásban még egyértelműbb utalást találtam: Schadl és társai konkrétan azért térképeztek fel egy céget, hogy megszerezzék azt, mégpedig a „Rogán Antal féle üzleti kör” számára. És ki végezte ezt a feltérképezést? R. Róbert főkolompos egy újabb „fia”, vagyis Fiedler Bálint végrehajtó, aki a valóságban Czine Ágnes alkotmánybíró gyermeke (az alkotmánybíró asszony lánya is végrehajtó, vannak ilyen véletlenek)

- kezdte posztját Hadházy.

A független országgyűlési képviselő hozzátette,

Czine Ágnes neve előkerül egy másik szálon is, ami legalább olyan durva, mint Rogán ügyei. Schadl György és társasága (köztük Koller Dávid, „a felszámolók királya”) belefolyt egy felszámolási ügybe is, amelyben egy bank futott a pénze után, mert nem vették nyilvántartásba egy felszámolás alatt álló céggel szembeni követelését. Ment az agyalás, hogy mit lehetne tenni, mire R. Róbert közölte: hát miért nem szóltak, hiszen ő el tudja intézni, hogy a Fővárosi Ítélőtáblán a bank számára kedvező ítélet szülessen. „Nem is kérnek sokat a bírók” – állította R., aki szerint 10 millió forintot kellett volna fizetni. Az eljáró tanács egyik tagjával pedig ki vette fel a kapcsolatot? Czine Ágnes alkotmánybíró.