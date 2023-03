Lopakodik a kertek alatt a tavasz, 18 fok is lehet vasárnap

Az ég felhős lesz, vasárnap éjjel még gyengén fagyhat, de a következő héten nappal már 15 fok felett lehet a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap több hullámban magasszintű felhősávok vonulnak az ország fölött nyugatról kelet felé. Ezek mellett alapvetően napos idő várható, de a felhőzet délutántól időszakosan vastagabb lehet. Csapadék nem lesz. A délies szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű. Késő estére többnyire 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap estétől délnyugat felől összefüggő, időnként vastagabb felhőtömb borítja be az országot, amelyből hétfő hajnalban nyugaton néhol szemerkélő eső is előfordulhat, másutt azonban nem valószínű csapadék. A déli, délnyugati szél hajnalban az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul, ugyanakkor mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de az északi völgyek vékonyabb felhőzettel borított részein gyenge fagy is lehet.

Hétfőn az összefüggőbb felhőzet a déli óráktól délkelet felé levonul, mögötte felhőátvonulásokra lehet számítani. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.