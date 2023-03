Szenzációs dobásra készülhet a Lidl Magyarországon – Ez rengeteg embert fog érinteni

Az üzletláncnál a Világgazdaság kérdezett rá, hogy miért nem érhető el a Lidlnél házhozszállítási opció a vásárlók számára, hogy tervezik-e bevezetni ezt a szolgáltatást, és ha igen, mikor.



Kép: Lidl

Válaszukból kiderült, hogy az üzletlánc is fontolóra vette azt, amit több konkurense is meglépett is már.

A Lidl Magyarország vizsgálja az online vásárlás bevezetésének lehetőségét a jövőre vonatkozóan

– nyilatkozták, ls hangsúlyozták, hogy a vállalat folyamatosan vizsgálja a bevezetés lehetőségét.

Azt azonban nem árulták el, hogy mikor lesz eredménye a vizsgálatnak. A Világgazdaság mégis úgy véli, hogy ez a nyilatkozat nagy változás a korábbi álláspontjukhoz képest, és szerintük záros határidőn belül elindulhat majd a Lidl házhozszállítási szolgáltatása is.