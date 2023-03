Gyurcsány: "Európában vagy sehol"

Friss poszttal jelentkezett a volt miniszterelnök, az írás címe: "Európában vagy sehol".

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Ami a Demokratikus Koalíciót alkalmassá teszi az Európa-pártiak vezetésére, hogy – ha már Dobrev Klára árnyékkormánya Londonban tárgyal, akkor mondjuk angolul – a politikában érteni kell, hogy not talking but doing. Azaz nem beszélünk, hanem cselekszünk – fejtegette Gyurcsány Ferenc.

Klára tegnap a brit árnyékkormánnyal tárgyalt Londonban. Én Kiskunmajsán 150 emberrel találkoztam

- olvasható a DK elnökének legújabb Facebook-bejegyzésében.

"Bár szavakkal, de szervezzük a mi világunkat. Képviseljük, erősítjük azt. Szóval cselekedni kell, nem csak beszélni. Ezért érdemes a Demokratikus Koalícióval jönni, mert értjük, tesszük"

- tette hozzá a politikus.