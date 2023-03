Fideszes lombkorona mutyi – 15 kilométeren belül három politikusnak is behúzta a pénzt, de az erdőt csak egy vágatta ki

Facebook oldalán számolt be arról a független képviselő, hogy az RTL Híradó is foglalkozott azzal a különös véletlenről, hogy 15 kilométeren belül három fideszes politikusnak is az jutott eszébe, hogy 65 millió EU-s pénzért lombkorona ösvényt csinál a saját erdőjében.

Elmondása szerint, akkor is abszurd, ha a három jómadárból “csak” az egyik vágatta tarra az erdőt az “attrakció” körül, a másik kettő ”erdei szabadidő park” körül legalább van egy csenevész akácos.

Sajnos még az elherdált EU-s pénzek emlékművének sem lesznek jók, mert olyan gyatra minőségűek, hogy pár éven belül úgyis összedől.

- tette hozzá.

A politikus korábban arról számolt be, hogy lehet fokozni a szemtelenséget, avagy a fideszes polgármester újabb érve a lombkorona néllküli lombkorona sétányra:

A pályázati kiírásnak ez nem volt feltétele, hogy hány méter legyen az erdő. Ha egy csemete ötven centi, az már akkor is erdő, ha 50 méteres, akkor is.

A nyírmártonfalvai, erdő nélküli „lombkoronasétány” már önmagában is elég abszurd, de a propagandagépezet bugyraiban még ezt is tudják fokozni: meglepő módon a „Pesti Srácok” nevet viselő revolveroldal is beszámolt a történetről, de a nyúlfarknyi hírből kifelejtettek két fontos információt: először is azt, hogy az Átlátszót sztoriját szemlézi, másodszor pedig azt, hogy az uniós támogatást elnyerő Filemon Mihályt fideszes színekben választották polgármesterré.