Hullámvasútra ül időjárásunk a héten

Több ciklon és a hozzájuk kapcsolódó frontok határozzák meg Európa időjárását március utolsó hetében.

Ma és holnap hideg lesz, utána visszamelegszik az idő. Forrás: Pixabay

Emiatt pedig jellemzően felhős lesz az időjárás, többfelé fordulhat elő csapadék- jósolja a MET.hu. A már most is a Kárpát-medence felett örvénylő ciklon nem kevés csapadékot hozott Közép-Európába az elmúlt 24 óra során.

A ciklon mögött pedig erős, viharos széllel hideg, sarkvidéki eredetű levegő érkezik Európa belső része fölé.

Itthon kedd éjfélig túlnyomóan borult lesz az ég. Kedd estétől viszont határozottan csökkenni fog a felhőzet, majd éjszaka ki is derül.

A ciklon által hozott csapadékzóna egyre inkább az ország keleti, északkeleti részére szorul vissza, az éjszaka második felére viszont ott is megszűnik a tartós eső, előtte viszont átmenetileg havas eső, hó is hullhat.

Kedden többórás napsütés mellett felhőátvonulások várhatók, elszórtan zápor, zivatar is hullhat. Az északnyugati, északi szél hétfőn és kedden is viharossá fokozódhat, éjszakára is csak átmenetileg veszítve erejéből.