Fürjes Balázs arról tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségét egy hétfői videókonferencián, hogy lemond a miniszterhelyettesi megbízatásáról, és ezt a Facebook-oldalán is jelezte.

Fotó: Facebook/Fürjes Balázs

Kifejtette, hogy több olyan új kihívás is jelentkezik egyszerre az életében, amelyeknek szívesen tesz eleget, ám ezek sokkal több időráfordítást kívánnak és több külföldi elfoglaltsággal járnak, mint amennyit a nemes, de nagyon kötött, az év nagy részében magyarországi jelenlétet megkívánó miniszterhelyettesi munka lehetővé tesz. Hozzátette: a kihívások egy része a magánszektorból, a másik része a sport világából "találta meg."

"A Magyar Olimpiai Bizottság felkért arra, hogy pályázzam meg a NOB-tagságot. Ez óriási megtiszteltetés! Már maga ez a megmérettetés is, valamint a brisbane-i olimpiát előkészítő bizottsági tagságból eredő feladatok – az augusztusi atlétikai vb társelnöki megbízatása mellett –, jóval több időráfordítást követelnek, mint amennyit az államtitkári munka enged"

- fogamazott Fürjes.

Schmitt Pál 1983-tól negyven éven át volt tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, tagsága akkor szűnt meg, amikor a legendás sportdiplomata tavaly májusban betöltötte a 80. életévét. Ugyanekkor a NOB tiszteletbeli tagjának választották. Így is maradt magyar tagja a szervezetnek: Gyurta Dániel 2016 óta a NOB sportolói bizottságának tagja, ám nyolcéves megbízatása 2024 nyarán lejár. Így új magyar tag megválasztása nélkül nem lenne magyar tagja a NOB-nak.

Fürjes Balázs a Facebook-oldalán közölte: "most újra irány a civil élet, rugalmas munkát fogok vállalni a magánszektorban, hogy kellő erővel tudjak koncentrálni a nemzetközi sportdiplomáciai feladatokra is. A döntésemnek természetesen van kockázata, hiszen a pályázatom sikere egyáltalán nem garantált – ám vannak az életben vissza nem térő lehetőségek, feladatok és szolgálatok, amikért érdemes akár nagy kockázatot is vállalni".