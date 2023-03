A magyar parlament megszavazta Finnország NATO-tagságát – így reagált a finn miniszterelnök

Hozzájárult az Országgyűlés Finnországnak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO) történő csatlakozásához – számolt be az MTI.



Fotó: John Thys / AFP

A képviselők 182 igen és 6 nem szavazat mellett hagyták jóvá a csatlakozási jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényt.

Az eddig semleges észak-európai állam az orosz-ukrán-háború kitörését követően kérte felvételét a katonai szövetséghez.

Finnország akkor válik taggá, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

Sanna Marin finn miniszterelnök Twitteren így reagált a döntésre:

„Köszönjük a világos számokkal alátámasztott döntést. Finnország és Svédország NATO-tagsága erősíti az egész szövetség biztonságát. Mindannyiunk érdeke, hogy Svédország is NATO-taggá váljon a vilniusi csúcstalálkozó előtt”

Unkari on ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyden. Kiitos selvin luvuin tehdystä päätöksestä! Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet vahvistavat koko liittokunnan turvallisuutta. On kaikkien etu, että myös Ruotsi on Naton jäsen ennen Vilnan huippukokousta.