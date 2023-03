Zenélő Kolodko-szobor került a Müpa bejáratához

Fejhallgatót ábrázoló zenélő szobor várja ezentúl a Müpa látogatóit, az intézmény bejáratánál elhelyezett Kolodko Mihály-alkotás a Füles fantázianévre hallgat – tájékoztatta a Müpa az MTI-t kedden.



Fotó: Fejhallgatót ábrázoló Kolodko-szobor a Müpa bejáratánál 2023. március 28-án. Kolodko Mihály alkotása az intézmény 18. születésnapja alkalmából került az épület elé. A Füles fantázianevű alkotásból folyamatosan szól a zene. Tizenöt mű csendül fel, köztük Beethoven C-dúr zongoraversenye Vásáry Tamás előadásában vagy Richard Strauss Négy utolsó éneke Rost Andrea tolmácsolásában, de Palya Bea és Avishai Cohen is megszólal. MTI/Lakatos Péter

Mint írták, a fejhallgatót ábrázoló bronz alkotásból folyamatosan szól a zene,

tizenöt mű csendül fel, köztük Beethoven C-dúr zongoraversenye Vásáry Tamás előadásában vagy Richard Strauss Négy utolsó éneke Rost Andrea tolmácsolásában, de Palya Bea és Avishai Cohen is megszólal a szoborból.

A közlemény szerint az idén nagykorúvá érett Müpa 18. születésnapja alkalmából lepte meg a különleges alkotással közönségét.

Kolodko Mihály alkotása üzenetet is hordoz: az épület előtti főlépcső korlátjára elhelyezett szobor minden zene- és kultúrarajongót arra biztat, hogy fejhallgatóját, napi gondjait hagyja a falakon kívül, mert a Müpában semmihez sem fogható élő zenei élményt kap.



Kolodko Mihályt szerethető köztéri szobrai tették országszerte ismertté és népszerűvé. Alkotásai a street art (utcaművészet) hagyományába illeszkednek.

Az első szobrocskák a művész szülővárosa, Ungvár közterületeire kerültek ki, később Budapesten is megjelentek alkotásai, jelenleg már több mint harminc Kolodko-szobor található a fővárosban.

Kolodko több műve is az 1970-es, 1980-as évek magyar rajz- és bábfilmfiguráit – a Főkukacot A nagy ho-ho-horgászból, Mekk Eleket vagy a kockásfülű nyulat – elevenítik meg, de készített már zenei témájú alkotásokat is. A Liszt Ferencet ábrázoló szobrok a világ négy különböző városában, többek között Budapesten is megtalálhatók, Bartók-szobrai pedig a kárpátaljai Ungváron és Nagyszőlősön kaptak helyet – áll a közleményben.