Gyerekpornogárfia miatt törölték fideszes propagandisták YouTube-csatornáját

A PestiSrácoknak egyszer már törölte a YouTube a videócsatornáját, még 2020-ban, akkor gyerekpornót töltöttek fel rá. Akkor azt állították, erre azért volt szükség, mert egy készülő filmjük illusztrációjának szánták – számolt be róla a HVG.



A törlésről a pestisracok.hu-n felháborodott hangvételű cikkben számoltak be, s azt állították, hogy a videómegosztó indoklás nélkül lépett. Azt ugyanakkor elismerték, hogy nem ez volt az első csörtéjük a YouTube-bal, több figyelmeztetést is kaptak tőle, a végleges törlést pedig egyhetes büntetés is megelőzte.

A PsTV csatornát azért szüntettük meg, mert annak létrehozásával megkerülték a Pesti Srácok csatorna megszüntetésére irányuló intézkedésünket, amelyet a gyermekek biztonságára vonatkozó feltételek megsértése miatt távolítottunk el 2020 februárjában

– közölte a Google sajtóirodája azt követően, hogy kiderült: a keresőóriás érdekeltségébe tartozó YouTube végleg törölte a PestiSrácok megszűnt tévécsatornájának, a Pesti TV-nek az utódfiókját.

A Google a közleményében magyarázatként azt is hozzátette:

Irányelveink nem egyes nézőpontok szerinti tartalmakra vonatkoznak – azokat egyformán alkalmazzuk. Automatizált rendszereink nem úgy vannak tervezve, hogy egyénekhez vagy csoportokhoz tartozó tartalmakat politikai szempontok vagy egyéb tulajdonságok, például nemi vagy szexuális irányultság alapján szűrjenek. A tartalmakat felülvizsgáló munkatársainkat pedig úgy készítettük fel, hogy ne vegyék figyelembe a feltöltő személyét, és azt sem, hogy egyetértenek-e vagy sem a videóban szereplő álláspontokkal.

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy Huth Gergely tájékoztatása szerint 2020-ban az egyik szerkesztőjük e-mailben egy pedofil-bűncselekményről szóló rendőrségi videót küldött a másiknak. Rövid egyeztetés után úgy ítélték meg, hogy az egyébként felismerhetetlenségig kitakart felvételt nem teszik közzé.