A Nemzeti Koncessziós Irodának ki kell adni az autópálya-koncessziós szerződés mellékleteit; ebből egyértelművé válik, mennyi közpénzbe került, hogy Mészáros Lőrinc és Szíjj László cége üzemelteti a hazai autópályákat az elkövetkezendő 3,5 évtizedben.

Kiderül az igazság. Fotó: MTI

A Fővárosi Törvényszék csütörtöki ítélete szerint nyilvános adatokknak számítanak az állam nevében eljáró NKI és a Themis magántőkealap között létrejött koncessziós szerződés mellékletei is, így a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) nem titkolhatja tovább, hogy milyen feltételekkel adta koncesszióba a hazai gyorsforgalmiút-hálózat nagy részét a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető cégcsoportoknak. (Az ítélet nem jogerős, a vesztes még fellebbezhet.)

A szerződés elérhető az interneten, viszont a megállapodás mellékletei nem. A Szabad Európa közérdekű adatigényléssel fordult az NKI-hoz, a koncessziós irodában betekinthettek a kért dokumentumokba, de nem mutatták meg azokat a mellékleteket, amelyek a konkrét összegeket és a szerződés alapján fontos információkat tartalmaztak. A Szabad Európa ezért februárban bírósághoz fordult. A tárgyaláson derült ki, hogy üzleti titokra hivatkozva nem mutatták meg a kért dokumentumokat.

A Themis magántőkealap tavaly májusban nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának jogát a következő három és fél évtizedre. Nyáron írtuk meg, hogy Mészáros Lőrinc tőkealapjai – Konzum PE, Opus Bridge és Opus New Way – és Szíjj László tőkealapjai – Themis, Cronus, Via és Vesta – közös vezetésű vállalkozást hoznak létre, aminek a neve és tulajdonosi arányai még nem ismertek. Ez viszonylag bevett formája az összefonódásnak: ez történt akkor is, amikor 2011-ben a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Villamos Művek és a Magyar Posta együtt pályázott és nyert a negyedik mobilszolgáltató számára kiírt frekvenciapályázaton. Végül MPVI néven jött létre a közös vállalatuk – az más kérdés, hogy valójában egy percig sem működött – emlékeztet a 444.hu.

A Transparency International hazai szakértője korábban azt mondta a Szabad Európának, hogy a harmincöt éves időtartam miatt hosszú időre megszűnne a verseny a különböző vállalkozások között, hiszen a kormány az autópálya-üzemeltetés esetében lezárná a piacot. Ez azt jelenti, hogy a következő három és fél évtizedben úgy lehet majd autópályát építeni, hogy nem kell többé közbeszerzést kiírni.