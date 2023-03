Olyan gúnyos üzenetet küldött Orbán kormányának a cseh külügyminiszter, hogy beleremeg a Karmelita

Oroszország hozzáadta Magyarországot is az úgynevezett „barátságtalan országok” listájához. A listát a háború kitörése után hozták létre, és a rajta szereplő országokkal szemben számos szankciót vezettek be az oroszok. „Üdv a klubban” – üzente a cseh külügyminiszter, miután Magyarországot is a barátságtalan országok közé sorolták az oroszok.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j, elöl) belügyi kormánykabinet-ülést tart a Karmelita kolostrban 2023. március 25-én. A kormányfővel szemben Pintér Sándor belügyminiszter (b) Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (b2), Héjj Dávid kormánybiztos (b3). Jobb szélen Nagy János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete közölte egy interjúban, hogy Magyarország is felkerült a listára. A diplomata azt mondta, hogy

Magyarországot az oroszellenes szankciók jóváhagyása miatt nyilvánították „Barátságtalan országgá”.

Sztanyiszlavov hozzáfűzte: a budapesti kormány egy „pragmatikus” álláspontot képvisel a háború kérdésében, és „nem enged a NATO és az EU részéről történő nyomásgyakorlásnak”.

Jan Lipavský gúnyosan reagált

Üdv a klubban

- írta kárörvendően a Twitteren Jan Lipavský cseh külügyminiszter arra reagálva, hogy Oroszország már Magyarországot is a barátságtalan országok közé sorolta.

Lipavský a bejegyzésben még azt is felajánlotta, hogy szívesen megosztják az eddig szerzett tudásukat, mivel „mi vagyunk az egyikek a két leghosszabb ideje szolgálatban lévő tagállamból”.

Ezzel a a cseh külügyi tárca vezetője arra utalt, hogy országa elsőként került fel az Oroszországgal szemben barátságtalan országok listájára

- írja a Szeretlek, Magyarország portál.