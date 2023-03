G.w.M exe bulikirálynő lett – videó

Bár nehéz hónapok vannak Nagy Melanie háta mögött, de mostanra úgy tűnik: G.w.M exe ledobta a múlt láncait és hatalmasat bulizott a barátnőivel.

G.w.M és exe, Nagy Melanie a médiában is többször nekifeszült egymásnak, sőt a rapper új válsztottja és Melanie sem kímélték egymást. G.w.M. gyermekeinek anyja sokszor panaszkodott, hogy egyedülálló anyagként nehéz megállnia a helyét, és a konfliktusokkal teli helyzetek ellenére a gyerekek miatt tartani a kapcsolatot G.w.M-mel.

„A gyerekeknek igenis szüksége van az anyukára és az apukára, bármilyen élethelyzetet is teremtsen az élet. Úgyhogy teljes mértékben el kell, hogy utasítsam azt, hogy én bármilyen szinten is akadályoznám az apukát abban, hogy ő... Én még arra is tekintettel vagyok, hogy neki milyen az élete, tehát hogy nem akkor jön mondjuk a gyerekekhez, amikor szeretne. És ahhoz is alkalmazkodom, hogy akkor igazítsuk az ő életritmusához a látogatásokat. És mindenkit szintén csak erre tudok buzdítani, hogy nem szabad akadályozni egyik félnek sem a másikat, hogy a gyerekekkel kellő minőségi időt tudjanak tölteni” – mondta korábban Nagy Melanie a #nofilter – nők filter nélkül Köböl Anitával című műsorban.

Mostanra már sokkal felszabadultabb, túltette magát a szakításon, a minap barátnője születésnapi partiján hatalmasat bulizott.