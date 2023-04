Novák Katalin szembe ment a Fidesszel: Svédország NATO-csatlakozása mellett van

A NATO-nak egységesnek és erősebbnek kell lennie, de a bővítésről szóló kérdéseket meg kell vitatni – nyilatkozta Novák Katalin magyar köztársasági elnök a TRT World angol nyelvű török állami hírtelevízió One on One című műsorának, amelyet hétfő késő este közvetítettek.



Kép: Facebook/Novák Katalin

Az interjú első felében Novák Katalint Finnország és Svédország NATO-csatlakozásáról kérdezték. A köztársasági elnök hangsúlyozta: "ezekben a nehéz időkben egységesnek kell maradnunk, és meg kell mutatnunk az erőnket is".

A NATO fontos szövetség, amelyet meg kell erősíteni – húzta alá.

A NATO bővítéséről szólva kiemelte:

vitát kell folytatni ezekről a döntésekről, mérlegelve az előnyöket és a hátrányokat.

Azt követően, hogy március utolsó hetében mind Magyarország, mind Törökország hozzájárult Finnország NATO-csatlakozásához, Novák Katalin rámutatott: a magyar Országgyűlésben "kemény vita" folyik Svédország NATO-csatlakozásáról, mert magas rangú svéd illetékesek korábban elfogadhatatlan kijelentéseket tettek Magyarországról.

Ezek alaptalan, elfogult nyilatkozatok voltak, amelyek még a magyar demokráciát is megkérdőjelezték

- vélekedett.

Novák Katalin leszögezte: köztársasági elnökként a személyes véleménye az, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben több érv szól Svédország NATO-csatlakozása mellett, mint az ellen. Ő ebben a helyzetben Svédország NATO-csatlakozása mellett van, mert ezáltal a NATO erősebbé válhat – mondta.

Hozzátette:

ettől függetlenül megérti a magyar képviselők és Törökország aggodalmait a kérdést illetően, és emlékeztetett, a svéd parlament is csak az elmúlt hetekben, hosszú vita után döntött arról, hogy csatlakozni akar a NATO-hoz.

Novák Katalin az interjúban az európai energiaválság kapcsán arra is kitért, hogy Magyarországnak különösen fontos Törökország az Azerbajdzsánból érkező gázszállítások miatt is. A köztársasági elnök egyúttal nagyon megbízható partnernek nevezte Ankarát a Török Áramlat gázvezetéken keresztül továbbított orosz gázszállítások tekintetében is.

Az orosz energiafüggőséggel kapcsolatban elmondta, hogy az Magyarország földrajzi adottságaiból is fakad, ez a függőség pedig nem változtatható meg egyik napról a másikra, de folyamatosan dolgozunk azon, hogy csökkenjen ez a függőség – fogalmazott.

Novák Katalin a beszélgetés során a magyar nép, az egész magyar nemzet legmélyebb részvétét is kifejezte a február 6-i tragikus dél-törökországi földrengések okán.