Miért érdemes “A” kategóriás irodát bérelni?

2023 őszétől Budatétény népszerű központjában, a Campona mellett nyitja meg kapuit a bérlők előtt a Park22 üzleti park, ahol raktárak mellett “A” kategóriás irodahelyiségek is kibérelhetők.

A fejlesztővel arról beszélgettünk, hogy miért érdemes a fővárosi kiadó irodák közül az “A”kategória mellett voksolni.

“Az “A” kategória elsősorban azt jelenti, hogy az irodahelyiségek megjelenése és kialakítása is rendkívül igényes, valamint a bérlés előtt az irodák válaszfalazása, alapterülete és elosztása egyedi igény szerint alakítható.” Az üzleti park legfőbb különlegessége a közvetlen kapcsolat lehetősége az irodatornyok és a raktárak között.

Az "A" kategóriás irodák magukban foglalják a legkorszerűbb technológiai infrastruktúrát, és olyan teljeskörű szolgáltatásokat nyújtanak, mint az épületvédelmi rendszerek, takarítás, portaszolgálat.

Természetesen az “A” kategória megszerzéséhez az irodának prominens környéken kell lennie. Azért választottuk Budatétényt a Park22 helyszínéül, mert könnyen megközelíthető akár tömegközlekedéssel, akár autóval, ráadásul a 22. kerület a 0-ás körgyűrűhöz is közel található. Ezért azoknak is kedvezünk, akik elsősorban logisztikai bérlőként keresnek meg minket.

Az üzleti park koncepciója tehát irodák és raktárak kettőse, így a bérlők a raktárak magas felszereltsége mellett az adminisztratív, támogató folyamataikat is helyben tudják tartani az irodáknak köszönhetően.

Lezárásként a Park22 logisztikai park fejlesztője elmondja, hogy a rugalmasság is nagy erősségük, legyen szó a kiadó irodák, raktárak alapterületéről, egyedi ajánlatokról:

Aki nálunk szeretne bérelni irodát vagy akár raktárat, az kisebb alapterületektől egészen nagyokig is leadhatja igényét. Irodák esetében ez 110 m2-től akár teljes irodatornyok kibérléséig terjedhet. De több mint 40 ezer bérelhető raktárterületünk esetében is rugalmasak vagyunk, és az 1. éület esetében kisebb, 720 m2-es raktárakat is ki tudunk adni.