A választás előtt bőkezűen osztogatta a kormány, de azóta áll a laptop program

Hiába várják a diákok idén a laptopokat, eddig nem kaptak egyet sem. Pedig a kormány a választások előtt bőkezűen osztogatta, és azt ígérte: folytatja a programot. Csak kampánycélokra használták?

Nagy lendülettel indult a tavalyi válsztási kampány idején a program. Fotó: MTI/Illyés Tibor

2022 elején számos iskolát meglátogattak a Fidesz képviselőjelöltjei, hogy kiosszák ki az állam által biztosított laptopokat. Idén viszont nem indították el a programot – tudta meg a 24.hu.

2022 februárjában Kásler Miklós emberierőforrások-miniszter bejelentette: megkezdték 120 ezer, tanároknak és diákoknak szánt notebook kiszállítását a Klebelsberg Központ irányításával. A korábbi tájékoztatás szerint 1168 település 3570 iskolája vesz részt a programban. A laptopok állami tulajdonban maradnak, a diákok és tanárok használatba kapják azokat, de a tervek szerint az érettségi után az akkori értékükön megvásárolhatják.

Kásler elmondta: a kormány a következő négy évben mintegy 200 milliárd forint értékben vásárol 565 ezer tanulói és 55 ezer tanári notebookot a köznevelés digitalizációjáért. A terv az volt, hogy az eszközöket felmenő rendszerben mindig az 5. és 9. évfolyamos diákok kapják meg. Az első ütemben, 34 milliárd forintból beszerzett notebookokból 55 ezer jutott el diákokhoz és ugyanennyi pedagógusokhoz, tízezret pedig az iskolákban helyeztek el. Ezeket a Klebelsberg Központ be is szerezte és ki is osztotta, gyakran fideszes politikusokkal karöltve, kampánycélokra használva fel a programot.

Mivel az RRF-megállapodás késleltetve született meg Magyarország és az Európai Bizottság között, a kormány saját forrásaiból indította el a tavalyi évben a projektet – írta most a Klebelsberg Központ 24.hu-nak küldött válaszában, amely szerint tehát az uniós Helyreállítási Alap adná a forrást a laptopbeszerzésre, a pénzek azonban egyelőre nem érkeznek, amíg a kormánynak nem sikerül lezárnia a vitás kérdéseket az Európai Unióval.

A kormány ígérete az volt, hogy az eszközkiosztás 2022-ben folytatódik az 5. évfolyamon tanuló diákokkal, ez azonban információk szerint nem történt meg. A Klebelsberg Központ válaszából is az derül ki, hogy a beszerzés megakadt.

A projekt részeként 2022. február 15. és március 31. között 120 ezer darab notebookot osztott ki a Klebelsberg Központ a 9. évfolyamon tanuló diákoknak és a köznevelési intézmények azon pedagógusainak, akik eddig még nem kaptak hordozható IKT-eszközt személyes használatra. (…) Sajnos még mindig nem kaptuk meg a nekünk járó uniós forrásokat, így a notebookok beszerzésére igényelt támogatást sem, ennek ellenére tovább szeretnénk vinni a programot – írták.

A központ válaszában azt is megjegyezte, hogy „a nagy mennyiségű eszköz beszerzése időigényes, azonban továbbra is az a cél, hogy minden 5–12. évfolyamos tanuló néhány éven belül rendelkezzen saját használatra megfelelő digitális eszközzel”. Hozzátették: a projekt folytatásáról, a regisztrációs időszak kezdetéről a Klebelsberg Központ időben tájékoztatást nyújt az érintetteknek.

A 24.hu úgy tudja, az iskolákban látják a laptop igénylésére szolgáló felületet, de az nem aktív. Pedagógusok egyébként már tavaly is panaszkodtak amiatt, hogy a diákok a második félévben vagy akár csak a tanév végén kapták meg a laptopokat, vagyis a 9. évfolyamnak kiosztott gépeket voltaképpen csak a következő évben tudják használni – az idén azonban ez sem látszik biztosítottnak.

Az Átlátszó korábbi cikke szerint a szerződésekben szereplő műszaki leírások alapján a notebookok egérrel, táskával, operációs rendszerrel és jótállással együtt kerültek darabonként átlagosan bruttó 300 ezer forintba. A hvg.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába a hatalmas beszerzés, a szaküzletekben ennél olcsóbban lehet megfelelő minőségű laptopot kapni.