Leghíresebb mondatától határolódott el a Jobbik alapembere

Tíz évvel ezelőtti parlamenti zsidózásától határolódott el Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, egyben külügyi szakértője.

Gyöngyösi Márton Nagy Ervin színésszel ünnepli a Pészach-t. Forrás: Facebook, USA nagykövetség

– írja Facebookján Gyöngyösi Márton.

A Jobbik elnöke tíz éve még arról beszélt az Országgyűlésben, listázni kellene a zsidó képviselőket, most viszont kipában széderezett David Pressman amerikai nagykövet rezidenciáján – írja a 444.

Gyöngyösi most ezt írta:

Nem állt akkor sem szándékomban megsérteni embereket, különösképp nem zsidó honfitársainkat. Akkori kijelentéseimtől elhatárolódom, értük most is bocsánatot kérek.

Az egykor szélsőjobboldali, most magát és pártját konzervatívnak tituláló politikus mindezt egy anekdotával vezette föl Pressman vacsorájáról:

Gyöngyösi 2012 őszén azt mondta a Parlamentben: "pont itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük, hogy az itt élő, és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára”.

Magyarországon a szabadságot a jelenlegi hatalom elvette tőlünk. Ezért minden ünnep, aminek a középpontjában a szabadság visszaszerzése áll, ilyen a Pészah is, mindannyiunk számára rendkívül fontos. Zsidóként is és keresztényként is. Tudjuk, hogy meg kell küzdenünk érte, ahogy azt is tudjuk, hogy ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül. Izrael népével is ott volt az Örökkévaló és ő szabadította meg őket az egyiptomi fogságból. Tehát a szabadulás egyúttal mindig Isten műve is. Erre emlékeztetett minket a széder este. Küzdjünk együtt egy szabad Magyarországért. Rajtam nem fog múlni