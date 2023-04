Szíjjártóhoz köthető emberek vettek rész a jobbik plakátrongálásban

A 2018-as választási kampány véghajrájában néhány fideszes aktivista jobbikos plakátokra ráfújta: „Orbán vagy turbán?”. Az aktivisták vélhetően nem szimpla Fidesz-szimpatizánsok voltak, hanem a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, valamint személyesen Szijjártó Péterhez köthető emberek.

Fotó: MTI /Máthé Zoltán

A Direkt 36 cikke szerint egyikük Benkő Szilárd volt, Szijjártó Péter egykori kabinetfőnöke és futsalos csapattársa, aki az elhíresült horvátországi jachtos nyaralására is elkísérte a minisztert és családját.

Benkő mellett aznap este a XI. kerületi Budaörsi úton ott volt Szikora Levente, Benkő és Szijjártó egykori futsalos csapattársa, egyben a Nemzeti Befektetési Ügynökség elnöki tanácsadója is – számol be a 24.hu.

A csapat tagja volt még többek között a Szijjártó vezette külügy egyik korábbi helyettes államtitkárának, volt magyar nagykövetnek a fia is.

Ugyanezen az éjszakán egy másik fideszes csoport a III. kerületbe is érkezett, hogy lefújja az ellenzéki párt plakátjait. Ennek a csapatnak az egyik tagja korábban Benkő Szilárd üzlettársa volt, aki aznap éjjel telefonon tartotta a kapcsolatot a Budaörsi úton akciózó Benkőékkel. Többször is beszélt velük telefonon, nem sokkal azután, hogy kitörte egy plakátvédő szolgálatban lévő jobbikos képviselő két fogát is – derül ki a Direkt36 birtokába jutott ítéletből és nyomozati iratokból.

Mindkét csapat a fővárosi Margit körúton találkozott az akció előtt, az egyik részt vevő azt vallotta, hogy egy irodában kaptak utasításokat és festékszórókat a rongáláshoz. Az iroda abban az épületben volt, ahol Benkő egyik cégének irodája is van, és jelenleg Szijjártó Péter feleségének az alapítványa is itt működik – részletezi a 24.hu.

Az, hogy a plakátrongáló akció mennyire volt szervezett, nem derül ki pontosan a dokumentumokból, mert Benkő és társai erről nem mondtak sokat a rendőröknek. A bírósági ítélet többször is megjegyzi, hogy az aktivisták igyekeztek elhallgatni az előzményekkel és a szervezéssel kapcsolatos részleteket a hatóságok elől.