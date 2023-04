Miközben a KSH is elismerte, hogy leállt a népszámlálás oldala, a rendőrség szerint nem állt le, ezért megszüntették a nyomozást

A rendőrség megállapította, hogy nem is állt le a népszámlálás oldala, ezért megszüntették a nyomozást – tudta meg a Telex.

Október 1-jén, a népszámlálás legelső napján a nagy érdeklődés miatt összeomlott a kérdőív online kitöltőfelülete. A népszámlálást lebonyolító Központi Statisztikai Hivatal elmondta, hogy nemcsak az okozott problémát, hogy sokan próbálták egyszerre kitölteni a kérdőíveket, hanem

terheléses támadás is érthette az oldalt.

A leállás miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozást rendelt el.

Számlálóbiztos egy budapesti családnál 2022. október 20-án. A népszámlálási kérdőívek online kitöltési szakaszának lezárulása után ezen a napon kezdődött meg a népszámlálás számlálóbiztosi szakasza, amely október 20-tól november 20-ig tartott tavaly. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Telex kérdezett rá a rendőrségnél az ügy állására, miután az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK) közölte, hogy bűncselekmény hiányában már 2023. március 29-én megszüntették a nyomozást. Sőt, azt is hozzátették, hogy a kérdéses időszakban a rendszer végig jól működött.

Tekintettel arra, hogy az eljárás során beszerzett adatok alapján a cselekmény nem bűncselekmény, ezért a KR NNI 2023. március 29-én a nyomozást megszüntette. Egyúttal tájékoztatjuk, hogy az inkriminált időszakban a rendszer végig jól működött, a fokozott érdeklődés csupán lassította a rendszert, de az akadály nélkül teljesítette a feladatát

- közölte a lappal a rendőrség.

A válasz második fele, azaz hogy a rendőrség szerint a kérdéses időszakban „a rendszer végig jól működött”, azért érdekes a Telex szerint, mert nemcsak számos olvasói jelzés érkezett akkoriban arról, hogy az oldal nem jól működik, sőt, sehogyan sem, hanem még maga a KSH is elismerte ezt.

Aznap este még

a népszámlálás zöld számán is bemondta egy robothang, hogy a nagy érdeklődés miatt a népszámlálás online rendszere összeomlott.

Az oldal az eredetileg utolsónak tervezett napon is akadozott, de akkor nem is merült fel a támadás: a KSH szerint egyszerűen a vártnál is többen hagyták az utolsó pillanatra az online kitöltést. A határidőt ezt követően három nappal hosszabbították.

A Telex arról is ír, hogy tettes hiányában sorra zárják le az ilyen ügyeket. A rendőrség az elmúlt hónapokban többször is azt válaszolta az állami rendszerek leállása után, feltételezett kibertámadás miatt indított ügyekkel kapcsolatban, hogy az eljárást felfüggesztették, mivel „az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható”.