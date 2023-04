Ülést tartott kedden az Őszentsége Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. A törzs tagja mások mellett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Hajdu János, a TEK főigazgatója is.

Teljes mértékben felkészültünk, és készen állunk Ferenc pápa háromnapos magyarországi látogatásának lebonyolítására – hangzott el a Ferenc pápa magyarországi látogatásának biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs keddi tájékoztatóján. Mint ismert, a katolikus egyház feje április 28-30 között látogat hazánkba.

Minden résztvevő nyilatkozata alapján készen állunk a rendezvény lebonyolítására

- mondta Kovács Zoltán kedden a Ferenc pápa magyarországi látogatásának biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs tájékoztatóján.

Ferenc pápa immár másodszor látogat Magyarországra, és most államfői minőségében is érkezik.

Kovács Zoltán államtitkár elmondta, hogy

a pápa látogatásában, a szervezésben, biztosításban az állam részt vesz, de alapvetően segítőként, a pápa ugyanis apostoli látogatásra érkezik.

Kovács Zoltán az Origo kérdésére elmondta, hogy jó döntés volt, hogy a Kossuth Lajos téri misére nem kell regisztráció. Ennek alapján hatalmas tömegre számítanak ezen a rendezvényen – tette hozzá.

Sokmilliós nézettséget fog hozni Magyarországnak Ferenc pápa látogatása, és ez pénzben nehezen kifejezhető

- mondta Kovács Zoltán.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pedig arról beszélt, hogy ez egy lelki természetű látogatás, noha vannak állami vonatkozásai is. Semjén azt kérte, hogy míg várjuk a szentatyát és mikor itt van köztünk,

legyen egyfajta "Isten békéje", pártállástól függetlenül tartsuk tiszteletben a katolikus egyházfő látogatását, mert ez hazánknak is érdeke.

Az állami vonatkozású események kapcsán elmondta, hogy ez a köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel való találkozó ilyen lesz. A pápa közlekedése kapcsán lezárásokra kel számítani.

Az egyházi események között kettőt emelt ki Semjén Zsolt: az Arénában a fiatalokkal történő találkozást és a vasárnapi szentmisét.

A Kossuth téren a pápai oltár kialakítása az érintettekkel egyeztetve úgy lesz kialakítva, hogy minél többen odaférjenek és a pápa is meg tudja közelíteni a pápamobillal.

Veres András győri megyéspüspök ezek után arról beszélt, hogy a Szentatya látogatása nem csak a katolikusok, de talán az egész ország öröme is. A pápa befejezni, bepótolni jön a 2021-es látogatás elmaradt részeit – mondta a püspök. A pápa tehát kettős minőségében lesz jelen, elsődlegesen lelkipásztorként, csak másodsorban államfőként.

A pápa egészségi állapota miatt nem kerül sor arra, hogy a szentatya vidékre is ellátogasson. Ezért a mi feladatunk, hogy az országot mozgósítsuk – mondta Veres András. Hozzátette: szívből remélik, hogy nem csak a katolikusoknak, hanem az egész országnak egy szép találkozás lesz, ez megtiszteltetés az egész ország számára, a programokra a határon túli magyarokat is várják.

Hajdu János, a TEK főigazgatója arról beszélt, hogy

a pápa személyi védelmét ők látják el, erre a feladatra a társszervekkel, – a titkosszolgálatokat is beleértve – felkészültek.

Kuczik János Zoltán rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes arról beszélt, hogy

már hónapokkal ezelőtt megkezdődött a nyilvános rendezvények előkészítése.

A rendőri biztosítás nemcsak a helyszínre, hanem a megközelítési és távozási helyszínekre is vonatkozik. Forgalomkorlátozások és lezárások is lesznek a látogatás idején, a pontos részletekről a police.hu oldalon lesz tájékoztatás. Mindezek mellett az érintett helyeken táblák lesznek, hogy mikortól lesz parkolási tilalom. Az országos rendőrfőkapitány-helyettes szólt arról is, hogy mindenki, ha teheti a tömegközlekedést használja. A metró a szentmise előtt nem fog megállni a Kossuth Lajos téren, de a mise után már meg fog állni.

A vasárnapi, Kossuth téri szentmisére előreláthatóan nagyon sok érdeklődő fog érkezni, a rendőrség kéri, hogy minél korábban érjenek a beléptető pontokhoz.

A beléptető pontokkal védett területre tilos bevinni a következő dolgokat:

Szeszes ital,

Pirotechnikai eszköz

Fémtermosz,

Üvegtárgyak,

Távirányítós eszközök,

Kerékpár,

Roller,

Élő állat

Közbiztonságra veszélyes eszközök.

A rendőrség és Kovács Zoltán is azt kérte, a korlátozások, lezárások miatt a következő napokban ne megszokásból közlekedjenek Budapesten.