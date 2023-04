A dupláját fizetjük az orosz gázért, mintha a tőzsdén vennénk

Az orosz importgáz februárban 124 euró/megawattóra áron érkezett Magyarországra.



A 24.hu írta meg, hogy a mértékadó holland tőzsdén, a TTF-en a februári átlag 58,55 euró volt, ezek szerint a tőzsdei ár több mint kétszeresét fizettük az orosz hosszútávú gázszerződés alapján behozott energiahordozóért.

Az összehasonlítás azonban így nem egészen korrekt, hiszen az üzleti titoknak minősített orosz-magyar gázszerződésről úgy tudni, hogy az két hónapos csúszással követi a tőzsdei árat. Vagyis a két hónappal korábbi, decemberi adattal kellene összevetni, akkor pedig 116 euró volt a tőzsdei átlag, és ha a 10 százalékot is elérő felárat is hozzávesszük, akkor ki is jön a februári, 124 eurós importár