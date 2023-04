Hiába az engedmény, lényegi elmozdulás így sem történt a pedagógusi státusztörvényről szóló tárgyalásokon az érdekképviseletek szerint. A pedagógusokkal történő egyeztetések jövő héten folytatódnak.

A PSZ és a PDSZ képviselői kedden egyeztettek Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral, egy nappal azután, hogy rendőrök könnygázt használva „védekeztek” a diák és tanár tüntetőkkel szemben az Orbán Viktor kormányfő hivatalának helyt adó Karmelita kolostornál.

En­gedményeket tett az új pedagógus-jogállási törvény tervezetében leírtakkal kapcsolatban a kormányzat, ám az érdekképviseletek szerint lényegi elmozdulás továbbra sincs

– írja a Népszava. A PSZ és a PDSZ képviselői kedden egyeztettek Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral az új jogállási törvény tervezetéről, amely a PDSZ számára továbbra is elfogadhatatlan.

A törvénytervezetről Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője azt mondta, az a szakszervezet számára továbbra is elfogadhatatlan. Ha elfogadnák, többek között megszűnne a pedagógusok közalkalmazotti státusza.

Az egyik vitás pont a pedagógusok „átvezénylésének” kérdése, a tervezetben ugyanis az szerepel, hogy a munkáltatók, mint például a tankerületi központok, bármikor, tetszőlegesen megváltoztathatják a munkavégzés helyét, vagyis átirányíthatnak egy pedagógust egy másik intézménybe dolgozni. Erre most csak közös megegyezéssel van lehetőség, amit megszüntetnének. A PDSZ ügyvivője azt mondta, ezen annyit változtatna a kormány, hogy előírnák: amíg egy pedagógusnak alsó osztályos gyermeke van, addig nem lehetne „átvezényelhető”.

Emellett kivették a tervezetből azt is, hogy a pedagógusok otthoni számítógépeit, elektronikai eszközeit is ellenőrizhetik; ez már csak a munkáltató által biztosított eszközökre vonatkozik

– erről Totyik Tamás, a PSZ alelnöke beszélt a Népszavának. Kikerülhet az is, hogy tanársztrájk esetén másik intézménybe küldjék a diá­kokat, továbbá elvetették azt is, hogy pályáztatás nélkül lehessen igazgatókat kinevezni az intézmények élére.

Nem változtatnának ugyanakkor például a tanárok kötelező óraszámain, és azt sem garantálnák törvényben, hogy egyeztetni kelljen a szakszervezetekkel, amíg a tagságuk nem fedi le a pedagógusok legalább tíz százalékát.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a Népszava érdeklődésére elmondta: megkérdezte Maruzsa államtitkárt, mi a véleménye a Karmelitánál történtekről. Nagy Erzsébet elmondása szerint a köznevelési államtitkár azt felelte, hogy

ami ott történt, egy politikai indíttatású akció volt – néhány diák ellenzéki képviselőkkel együtt kezdett kordonbontásba –, ezért arról nincs hivatalos véleménye.

Ahogy korábban mi is megírtuk, hétfőn utcára vonultak a tanárok és a diákok, hogy tiltakozzanak a státusztörvény ellen. Beszédet mondott Hadházy Ákos és Pankotai Lili is, és egy jövő heti tüntetést is bejelentettek. A tüntetők a beszédek után a Belügyminisztérium épülete elől átvonultak Budára, a Karmelitához, ahol Hadházy Ákos és a Momentum újabb kordonbontásba kezdett. A rendőség még könnygázt is fújt a tüntetőkre. Hadházy Ákost és Gelencsér Ferencet a rendőrök földre teperték. Végül Hadházyt négy rendőr cipelte el a helyszínről. Ungár Péter másnak keményen bírálta Hadházyékat a kordonbontás miatt.