A kormány reagált Bencsik András melegek kivégzésén örvendező szavaira. Sebián-Petrovszki László DK-s politikus rákérdezett arra a kormánynál, egyetértenek-e Bencsik melegellenes mondataival. Répássy Róbert államtitkár a Btk. vonatkozó passzusait ajánlotta a DK-s képviselő figyelmébe.

Ahogy korábban mi is megírtuk, Bencsik András jó hírnek nevezte, hogy „Ugandában a parlament egy LMBTQ-ellenes törvényt hozott, tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik”.

Április közepén az eset miatt még az NMHH médiatanácsa is eljárást indított, mert sértheti az emberi méltósághoz való jogot, és a kirekesztés gyanúját is felveti a Sajtóklub március 26-i adásának egy részlete.

Sebián-Petrovszki László arról kérdezte az igazságügyi minisztert, a kormány az LMBTQ-közösséghez tartozók halálos ítéletét vagy emancipációját (felszabadítását) támogatja-e – írta meg a 24.hu. A Demokratikus Koalíció politikusa idézte Bencsik Andrást, aki a Hír TV műsorában jó hírnek nevezte, hogy „Ugandában a parlament egy LMBTQ-ellenes törvényt hozott, tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik”.

Az ellenzéki politikus úgy vélte, ha a propagandista ország-világ előtt ezt mondja, akkor nem indokolatlan félelem, hogy a Fidesz álláspontját juttatta kifejezésre, noha

ennél sötétebb, brutálisabb gyűlöletbeszédet kisebbséggel szemben nemigen lehet alkalmazni.

A DK politikusa szerint a magyar jog alapján Bencsik mégsem követett el bűncselekményt, még személyiségi jogi per sem indítható ellene az emberi méltóság védelmében, mert a vonatkozó törvényi szabályozás csak a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságát védi. A DK ezért olyan törvénymódosítását kezdeményezne, amely alapján a magyar LMBTQ-közösség is fel tudna lépni a gyűlöletbeszéd ellen.

Az ellenzéki politikus arról kérdezte Varga Juditot, hajlandó-e a kormány ezt támogatni,

vagy inkább a Bencsik András kijelölte úton kívánnak tovább haladni, a »Halál a melegekre!« kampány felé?

A miniszter helyett, ahogy korábban az Országgyűlésben, most is Répássy Róbert válaszolt. Az államtitkár jelezte, a Büntető törvénykönyv 332. § c) pontja alapján