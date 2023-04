Elindult Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatására Rómából.

Elindult Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatására pénteken

– közölte Twitter-oldalán a Vatikán, a tájékoztatás szerint a katolikus egyházfő repülőgépe 8 óra 21 perckor szállt fel a római Fiumicino-repülőtérről.

Vadonatúj, azúrkék géppel érkezik Budapestre Ferenc pápa

Vadonatúj, azúrkék színű repülőgéppel érkezik ma Budapestre Ferenc pápa, és az őt kísérő személyzet is különleges, hiszen a Szentatya a világ öt legjobban őrzött emberének egyike, így érkezése rendkívüli felkészültséget igényel

- írta a Mandiner.

Az olasz nemzeti légitársaság egyik legújabb repülőgépével érkezik Budapestre ma Ferenc pápa. A római pápákat apostoli útjaikra hagyományosan a nemzeti légicég fuvarozza, az Alitalia csődje után a megtisztelő feladatot az újonnan létrehozott ITA Airways vette át – írta a portál.

A pápa már repült a légitársasággal, akkor köszönetet mondott az ITA-nak, amiért „bizonyos értelemben a pápa szárnya", így pedig lehetővé teszi Péter utódának, hogy a remény és a béke evangéliumát hordozva elrepüljön a föld végső határáig.

A fedélzeten az ITA magasrangú küldöttsége köszönti majd a 41. apostoli útjára induló szentatyát: Antonino Turicchi, az ITA Airways elnöke; Fabio Maria Lazzerini vezérigazgató, valamint Emiliana Limosani kereskedelmi igazgató.

A vadonatúj gépen debütál majd az ITA szintén vadonatúj formaruhája: a három pilótából és hat légiutaskísérőből álló személyzet tagjai most viselik majd először az új egyenruhát, melyet alig egy héttel a budapesti út előtt mutattak be. A személyzet által végzett munkát egyébként egy külön csapat is segíti, akik a cég különleges járatainak megszervezéséért és kiszolgálásáért felelősek.

A budapesti repülőtéren történik majd Őszentsége hivatalos köszöntése és búcsúztatása is, amelyen egyházi és állami méltóságok mellett katolikus intézményekben dolgozók gyermekei is hivatalosak.