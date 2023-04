Megszüntették az eljárást a Szikra aktivistája ellen – Kocsis Máté lemondását követelik

A Szikra Mozgalom aktivistáját azzal gyanúsították, hogy szélsőjobbosokra támadt, és bár korábban kiderült, hogy ártatlan, mégis két hétig fogva tartották. A mozgalom kártérítést és Kocsis Máté lemondását követeli.

Jámbor András, a Szikra Mozgalom vezetője sajtótájékoztatót tartott. Fotó: Facebook/Szikra Mozgalom

A Szikra Mozgalom a közösségi oldalon fejtette ki álláspontját:

Április 27-én a Nyomozóhatóság megszüntette az eljárást a Szikra Mozgalom aktivistája, Dobos Krisztina ellen, akit február közepén, a sorozatos támadások következtében, egy Facebook like, és egy nagykereskedésben kapható kabát és sál miatt két hétre megfosztottak a szabadságától.

A szélsőjobboldali, Fidesz közeli sajtótermékek azonnal, az ártatlanság vélelmét teljesen figyelmen kívül hagyva lejárató kampányt indítottak Dobos Krisztina, Jámbor András és a Szikra Mozgalom közössége ellen. Nyilvánosságra hozták Krisztina Facebook profilját, fotóját, egyéb személyes adatait, a Mozgalom tagjai pedig halálos fenyegetéseket kaptak.

Az Ügyészség ugyan utólag beismerte, hogy nem volt elég bizonyíték a letartóztatásra, Dobos Krisztinát azonban csak két héttel a letartóztatás után helyezték szabadlábra. Most pedig, április végén, a Nyomozóhatóság is megszüntette az eljárást, elismerve, hogy Dobos Krisztina ártatlan. Az eljárás tehát nem szólt másról, csak egy rendszerkritikus aktivista és a közössége meghurcolásáról.

A kormány, Kocsis Máté és a szélsőjobboldali média hónapokon keresztül hazudtak az “Antifa-üggyel” kapcsolatban. Egy olyan közösséget hurcoltak meg, mely az elesettek melletti kiállást sürgeti, a megélhetési válság idején az elit felelősségét kéri számon és felhívja a figyelmet a végrehajtói maffia ámokfutására.

Noha a Nyomozóhatóság beismerése bizonyítja Dobos Krisztina és a Szikra Mozgalom ártatlanságát, az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy a hatalom akár ártatlanul, elegendő bizonyíték nélkül is megfoszt valakit a szabadságától.

A Szikra Mozgalom követeli, hogy Dobos Krisztinát részesítsék kártérítésben, amiért két hétre megfosztották a szabadságától, és amiért nyilvánosan meghurcolták!

A hatalom felelőssége vitathatatlan. Kocsis Máté az Antifa-ügyet felhasználva hónapok óta próbál ellehetetleníteni és erőszakosnak nyilvánítani egy, a szolidaritásért küzdő közösséget – miközben ő, és a hatalom az, aki ártatlanul börtönöz be embereket. Kocsis Máténak tiszta politikai indokai lehettek abban, hogy besározza a mozgalmat, hiszen Jámbor András, az ő volt választókerületének országgyűlési képviselője jelenleg. Kapcsolatai is megvoltak erre – volt kabinetfőnöke most éppen a titkosszolgálatokért felelős államtitkár. Kocsis Máté mondjon le!