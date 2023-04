Csányi Sándor Orbán Viktorról: "néha úgy dönt, hogy az fáj"

Interjút adott az Indexnek Csányi Sándor OTP-vezér, MLSZ-elnök. A beszélgetés során szóba került az is, hogy milyen viszonyban van Orbán Viktorral.



Orbán Viktor és Csányi Sándor. Fotó: MTI/Marjai János

Csányi Sándor a miniszterelnökhöz fűződő viszonyát úgy jellemezte, normális emberi kapcsolata van Orbán Viktorral.

Az adóknak nem örülök, elmondom neki, ő ezt meghallgatja, de így is meghozza azokat a döntéseket, amelyek nekünk fájnak

- vázolta Csányi.

Mint elmondta, a labdarúgást tekintve általában nagyobb köztük az egyetértés, Orbánt az MLSZ elnökeként őt nemcsak egy akadémialapítónak vagy egy futballrajongónak tartja.

Ahogy a politikában, úgy a labdarúgásban is rengeteg információja, tapasztalata van, és persze véleménye, amire én kíváncsi is vagyok. Ettől persze a döntéseket még a szövetség elnöksége hozza

- mondta az OTP elnöke.

Az interjúból kiderül még az is, hogy "nincs bakancslistán" a magyar euró, de idővel úgyis lesz. Csányi Sándor továbbá arról is beszélt, hogy el tudja képzelni a 9,9 százalékos vagy az alatti inflációt, a 1,5 százalékos idei GDP-növekedésnél viszont az előrejelzésük alacsonyabb, már 0,8-1 százalékos gazdasági bővülésnek is nagyon örülne.