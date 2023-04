Hadházy Ákos Szántódra látogatott, hogy megnézze, hogyan áll most a közpénzekből megtámogatott luxusszálló.

A független politikus közösségi oldalán megmutatta azt a „zsebkendőnyi »strandot«”, ami a Balaland luxuskomplexum felhúzása után maradt Szántódon. Még bosszantóbb a tudat, hogy ennek elkészültét mi magunk is támogattuk, hiszen 7 milliárdos adófizetői összeggel is hozzájárultak az épület elkészültéhez.

Hadházy bejegyzésében emlékeztet arra, hogy két évvel ezelőtt nagy port kavart, „hogy a rendelet és az önkormányzattal szemben tett vállalás szerint a partmenti 10 méteres sávot szabadon bejárhatónak kellene meghagyniuk.”

Ennek ellenére a sétányt kerítéssel és egy zárt kisajtóval lezárták. Két éve a NER-es vállalkozás azzal védekezett, hogy a háromrészes beruházásból még csak a luxus apartmanok készültek el, a szálloda és a wellness központ nem, így az építési terület. (az meg ugye a Karmelitánál is tabu...)De azt mondták, ha készen lesznek, kinyitják majd a parti sávot – a polgármester ugyanezt ígérte a helyi újságírónak.

Nos, miután mostanra megnyílt a luxus szálloda és az élménypark is, kíváncsi voltam, hogy eltűnt-e a kerítés. Természetesen nem tűnt el, így maradt a kb 2 méter széles szántódi "sétány". VISZONT a NER büszke lehet a magyar gógyira: a zöld kiskapu ugyan be van csukva, de ottjártamkor NEM VOLT KULCSRA ZÁRVA. Bár semmi nem jelzi, hogy ott be lehet menni, de nem is tiltja. Így, -mint az "okos lány"- meg is nyitották a 10 méteres széles parti sávot, meg nem is...De inkább nem, ugyanis a következő kiskaput, ami a luxus apartmanokat a családi wellness központtól elzáró kerítésen van, már kulcsra zárták. Így a partszakasz másik fele -törvényteleneül- nem bejárható a nagyközönség számára. Ha törvényesen akarnának eljárni (de aki a Tiborcz által kezdett szállodát fejezi be, miért akarna?), akkor a parttól 10 méterre húznának egy kerítést és a lakók, vendégek azokon található kerítésen keresztül érhetnék el a tavat, mint ahogyan ez pl. Siófokon sok helyen így van. De itt nem így lett