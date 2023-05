Szijjártó: "Minket, magyarokat, kemény fából faragtak"

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 220 millió forintos kormányzati és európai uniós támogatásból felújított, hegykői Öreg iskola átadásán istentelen ideológiák nyomásgyakorlására figyelmeztetett.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

"Nincs új a nap alatt, mivel most is istentelen ideológiák nyomásgyakorlásával nézünk szembe, amikor az iskoláinkat NGO-k foglalnák el, amikor ezek a szülők jogait, a szülők kötelezettségeit, a szülők helyét is már megkérdőjelezik"