A szókimondó stílusáról hírhedt kebelceleb a tavasszal is csodálatos Cipruson pihent nemrégiben. A minden bizonnyal promóciós együttműködés keretében kapott nyaralást ezután Facebookján futtatta meg a női Berki Krisztiánnak is becézett Baukó Éva, az alábbi gondolatmenettel megfűszerezve:

Idei tavaszi fáradtság? Cipruson simán levezettem! A napfény, a tenger és a kihagyhatatlan feszítős póz olyan jót tett a testemnek, a lelkemnek és a mindenemnek, hogy még most is úgy érzem, hogy ott vagyok. Ha ti is keresitek a tökéletes feltöltődést, akkor csak ajánlani tudom! #ciprus #tavasz #feltöltődés #napfény #tengerpart #nissibeach #ciprus #ayianapa