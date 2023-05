Orbán Viktor megvédené a gyerekeket – Saját unokáit párezer lájkért simán "eladná"?

Pár éve gyermekvédelmi népszavazást hirdettek a pedofilokkal szemben, eközben azonban a politikai pedofíliát rendszerint alkalmazzák a kampányban, és egyre gátlástalanabb módon.

2022-ben fejtette ki Orbán Viktor, hogy a gyermekvédelmi népszavazás kérdése arról szól, hogy egyetlen magyar szülő se érezhesse úgy, hogy a gyermek legérzékenyebb életkorszakában lévő kizárólagos jogát bárki elveszi tőle.

Egy előző cikkünkben már végigvettük a legemlékezetesebb ilyen ügyeket, melyek sok esetben bírsággal végződtek.

Ám már 2018-ban is törvénytelenül kampányolt óvodásokkal Orbán Viktor

A miniszterelnök öt évvel ezelőtt Facebook-oldalára töltött fel egy videót Lyukasóra címmel, amiben óvodások láthatóak, és az, ahogy Orbán Viktor eltölt velük egy kis időt.

A Nemzeti Választási Bizottság akkor határozatában úgy ítélt, hogy

Orbán Viktornak el kell távolítania Facebook-oldaláról az óvodásokat szerepeltető kampányvideóját, be kell fejeznie a jogsértést, és 350 ezer forintos bírságot is kell fizetnie.

A miniszterelnök leszögezte, hogy a kérdés arról szól, hogy egyetlen magyar szülő se érezhesse úgy, hogy a gyermek legérzékenyebb életkorszakában lévő kizárólagos jogát bárki elveszi tőle. Hogy attól kell tartania, hogy miközben neveli a gyermekét, a gyerek olyan hatások alá kerül, amit ő nem akar, és meglepődve érzékeli, hogy eltávolodott tőle a gyermeke. Hozzátette, hogy ez egy nagyon nehéz időszak a családok életében, és itt segíteni kell a szülőket, nem pedig átvállalni helyettük a munkát.

Az idei húsvétot azonban Orbán Viktor ismét unokái társaságában töltötte, és nem is kevés lájkot zsebelt be ezzel.

A Propeller elsőként számolt be arról, hogy a rövid videóban melyet megosztott a közösségi oldalán az látható, hogy húsvéti bevásárlásra ment a felcsúti pékhez Johannával és Fülöppel, és nagy esély van arra, hogy ezzel súlyosan vétettek a HACCP szabályozás ellen.

A videó bizonyíték lehet arra, hogy az Agrárminisztérium támogatásával elkészült útmutatót, melyet az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK, az élelmiszer-higiéniáról szóló (2004. április 29.) rendelete alapján készítettek

többször is megsértik.

Az élelmiszer-biztonságot szigorú törvényekkel tartatja be a NÉBIH, ezen belül egészen pontosan a II. melléklet II fejezete kitér arra, hogy

a penészfertőzés kockázatának csökkentése érdekében célszerű csak a feltétlenül szükséges személyekre korlátozni a belépés lehetőségét. Ezekbe a helyiségekbe csak külön, e célra biztosított tiszta ruházatban ( kesztyű, szájkendő és hajháló viselése) lehet belépni.

Továbbá arra is kitérnek a szabályzatban, hogy ugyan a sütőiparban nincs előírva a gumikesztyű használata, ha az élelmiszerrel dolgozók tisztán tartják kezüket.

Azonban utcai ruházatban szigorúan tilos belépni a munkaterületre, és térdhosszúságú köpenyben kellene lenniük az itt tartózkodóknak, valamint hajhálót kellene viselniük.

Most pedig kiszámoltuk, hány lájkot is szerzett Orbán Viktor a húsvéti időszakban. A miniszterelnök Facebook oldalán összesen 14 olyan bejegyzés található, melyen az unokák is szerepelnek.

A legtöbb ezek közül egy 45 ezer reakciós poszt. Ha összesítjük a posztokat akkor azt kapjuk, hogy

2,63 millió reakciót szerzett ezzel a miniszterelnök.

Posztonként átlagosan 18 ezer reakciót kapott, mely sokszorosa az átlagos reakcióknak.

65 posztot tett ki összesen áprilisban Orbán, és ebből 14 poszton szerepeltek az unokák. Várható volt a nagyszámú interakció, hiszen követőinek nagy része azért imádja az unokás posztokat, mert ők maguk is nagyszülők lehetnek.

A számok egyértelműen mutatják azt, hogy párszázezer like azért jelentősen többet érhet mint az, hogy el kell ismerni a szülőknek azt a jogát, hogy ők mondhassák meg, hogy hogyan nevelik a gyermekeiket.

Vannak gyermekvédelmi törvények, amelyek a gyermekek biztonságát garantálják, és vannak szabályok, amelyek a szülőknek garantálják azt a jogot, hogy a gyermek nevelése felett ők rendelkezzenek.

- mondta Orbán, de már az is könnyen lehet, hogy a lájkok miatt meggondolta magát ezzel kapcsolatban.