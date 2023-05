Az ukránok megpróbálták megölni Putyint

Ukrajna a múlt éjjel dróntámadást kísérelt meg a Kreml ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök meggyilkolása érdekében, de a két drónt az orosz védelem semlegesítette – közölte szerda délután az orosz elnöki hivatal.

A Kreml kitervelt terrortámadásnak minősítette a történteket, de hangsúlyozták, hogy az elnök sértetlen és az épületben sem keletkezett semmilyen kár.

Nem sokkal később az orosz főváros polgármestere bejelentette, hogy minden drón reptetését betiltja Moszkvában.

Az ukrán fél egyelőre nem kommentálta az értesülést. A Kreml hozzátette:

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség tudomása szerint Putyin nem tartózkodott a Kremlben a támadás idején, és szerdán a Moszkván kívül található rezidenciáján folytatja a munkát.

Russian state-controlled media claims Kremlin attacked by Ukrainian drones.

Russian state-controlled media RIA Novosti claimed on May 3 that Russian President Vladimir Putin's Kremlin residence was targeted by Ukrainian drones.

RIA Novosti alleged that the drones were… pic.twitter.com/qGlyQkwT1d