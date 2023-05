Vége a kormány önámításának – Kiderült, hogy az eddiginél durvább inflációval számolnak, súlyosan érinti a nyugdíjasokat

A kormány borúsabbnak látja a jövőt, mint eddig. Korábban 4,3%-os inflációval számoltak, de a frissen közzétett konvergenciaprogramból kiderült: most már 6%-ot tartanak reálisnak 2024-re.

Van néhány kötelező dokumentum, mely megjelenésekor a kormány friss várakozásairól kaphatunk képet. Az egyik ilyen, amikor a kabinet az uniós kötelezettségének eleget téve április végéig elkészíti és elküldi a konvergenciaprogramot, ami idén is határidőre megtörtént. Ebből többek között kiderült az is, hogy néhány hónap alatt változott a kormány véleménye a közeljövőt illetően: borúsabbnak látják 2024-et, mint eddig. Ez a borúlátása pedig a társadalmunk legidősebbjeire is nagy hatással van – némi túlzással élve a megélhetésük múlik rajta – számol be az Mfor.

A friss dokumentum szerint a kormány 6 százalékos inflációval számol, ezt azt is jelenti, hogy a januári nyugdíjemelés 6 százalékos lesz. Egy átlagos nyugdíjjal számolva ez 12 ezer forint pluszt jelenthet, feltéve, ha idén nem lesz nyugdíjkiegészítés.

Tavaly decemberben a Pénzügyminisztérium még 4,3 százalékos inflációval számolt 2024-re, ez a prognózis most 1,7 százalékponttal rosszabb.

Említésre méltó a kormány inflációs prognózisát illetően, hogy ez még a Magyar Nemzeti Bank szakértőinek előrejelzésénél is pesszimistább. A március végén publikált inflációs jelentésében ugyanis a jegybank 3-5 százalék közé tette a 2024-es inflációt – teszi hozzá az Mfor.

A nyugdíjprémium sorsa is kérdéses

A GDP várható alakulása is fontos a nyugdíjasoknak, ugyanis prémiumot utal ki a kormány a nyugdíjasoknak, ha 3,5 % feletti a gazdasági növekedés felett. Idén ennek a lehetősége gyakorlatilag kizárt: a várt növekedés – 1,5 százalék – annyira távol áll ettől a 3,5 százaléktól, hogy eléréséhez óriási fordulatra lenne szükség.