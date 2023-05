Így úszta meg a 29 milliárdos rezsinövelést Budapest

Nagyon, nagyon sok pénzt kellett volna kifizetni a fővárosnak, de megúszta.



Fotó: Pixabay

Minderről Kiss Ambrus, Budapest főpolgármester-helyettese számolt be részletesen a 24.hu-nak.

"Tavaly ősszel az energiapiacokon pánik alakult ki, amit meglovagoltak olyan szereplők, akik az energiahordozót nem azért szerezték be, hogy végső felhasználóként igénybe vegyék, hanem azért, mert – mint egy tőzsdei termékkel – nyerészkedni próbáltak vele. Valószínűleg ez a húzás be is jött nekik. Mi áttekintettük az adatokat, és arra jutottunk, hogy ezt a piaci blöfföt nem akarjuk táplálni, nem fogunk ilyen magas árakon leszerződni”