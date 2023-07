Sírgödörbe dobták estére a forintot – Nyakunkon a 400-as euró?

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A frank jegyzése a reggeli 391,72 forintról 395,95 forintra nőtt, a dollár pedig 352,01 forintról 354,97 forintra drágult.

Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 381,70 forintról 386 forintra erősödött 18 órára, napközben 380,57 forint és 386,45 forint között mozgott.

Az euró jegyzése a reggeli 1,0845 dollárról 1,0875 dollárra emelkedett.

Nem volt különösebb oka a forint elmúlt napokban látott meredek esésének, igazából „most került a helyére” a magyar deviza

– mondták devizapiaci szakemberek a Portfolio kérdésére.

Persze a mélyben több ok is van, amik már eddig is a forint gyengülését indokolták volna, csak az extrém magas kamat ellensúlyozta azokat, ám a szakemberek szerint előbb lesz 400 az euró, mint újra 370