A videón látható jelenetek halálos közúti balesetek helyszínein készültek.

Nem egy beállított filmjelenet, hanem a tömény valóság. Megrázó, felkavaró tartalom.

Igen, tudjunk, éppen ezért mutatjuk meg. Újra, hiszen az elmúlt hetekben több halálos baleset történt az ország útjain, és a fővárosban. Ilyen egy baleset helyszíne, és ha úgy gondolod, hogy te majd megválasztod a saját szabályaid, akkor jó eséllyel ez veled is meg fog történni. Mert meg fog.

- írja a rendőrség.

Mást is magaddal rántassz, akinek a te döntésed miatt esélye sincs cselekedni. Aki haza akart érni, de nem fog. És lehet te sem. A döntés a tiéd, ez a döntés pedig nem arról szól, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük a szabályokat; ott kezdődik, hogy fontos az életünk és fontos mások élete.

- tették hozzá.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Budapesti Rendőr-főkapitányság (@brfk_budapest_police_hu) által megosztott bejegyzés

Kitértek arra is, hogy ennyire egyszerű ez, amikor arra kérünk mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, hiszen ha nem vesszük semmibe őket, akkor ezek a helyszínek nem léteznének. Elenyésző azoknak a baleseteknek a száma, amelyek nem emberi hiba miatt következnek be. Viszont amelyek tragédiával végződnek, azok közül az egyik leggyakoribb ok a gyorshajtás, a sebességhatárok, és a közlekedési szabályok súlyos semmibe vétele. Vezessetek tudatosan, higgadtan, figyelmesen, hogy ne a véletlenen múljon az életünk, a mellettünk ülők, vagy a többi közlekedő élete.

Mert esélyünk elkerülni a rosszat csakis addig van, amíg meghozzuk a döntéseinket; hogy hazaérjünk, és mások is hazaérjenek. Hiszen mindenkit hazavárnak!

- zárták a bejegyzést.