Elárulta a fideszes államtitkár, ez a megoldás a fiatalok problémájára

A fiatalok szinte minden problémájára a közösség a legjobb orvosság – jelentette ki Nagy-Vargha Zsófia ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkár a felvidéki Martoson, ahol részt vett a Martosi szabadegyetem egyik fórumán csütörtökön.



Kép: YouTube

"A nemzet jövőjét a fiatal tehetségek jelentik" nevet viselő fórumon Nagy-Vargha Zsófia a magyar kormány családokat és fiatalokat célzó támogatásairól, tehetséggondozási intézkedéseiről és más, a magyar fiatalokat leginkább érintő időszerű kérdésekről is beszélt.

A helyettes államtitkár elmondta: 2010-től, mióta a magyar kormány nemzetben gondolkodik, a határon túl élő fiatalokra is gondol és ez az intézkedésekben is megvalósul, a fiatalokat és a családokat célzó támogatások és intézkedések, a felsőoktatásban jelen lévő lehetőségek az ő számukra is nyitottak.

Rámutatott: mivel mindennek az alapja a család és az ehhez hasonló fesztiválokon olyan huszonéves fiatalok is vannak, akik sok esetben már gondolkoznak ezen, fontos, hogy tudják, hogy családalapítás esetén milyen támogatásokra számíthatnak.

Hangsúlyozta: a magyar kormány ilyen irányú támogatásai kiszámíthatóak és a szándék az, hogy hosszú távon is kiszámíthatóak legyenek. Kifejtette: 2018-ban vezették be az úgynevezett köldökzsinór programot, amely azt jelenti, hogy az egyszeri anyasági támogatást a határon túl élő édesanyák is igénybe vehetik, illetve a babakötvényt is elindíthatják.

Hozzátette: a családtámogatási intézkedések mellett a tehetséggondozási támogatások is elérhetőek a határon túli fiatalok számára, ilyen gyakorlatilag az összes ösztöndíjforma, illetve még külön határon túli szervezetek számára is készülnek ilyen irányú célzott pályázatok.

Az eddigi eredményeket ismertetve elmondta: a köldökzsinór program tekintetében már több, mint 40 ezres elérésük van, amit nagyon szép számnak tartanak.