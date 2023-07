Rájuk is lesújtott az orbáni infláció: Nagy bajban vannak a hazai éttermek, a balatoni vendéglátósok is küzdenek a túlélésért

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint idén többen mehetnek el nyaralni külföldre az előző évekkel szemben, ami szerinte azzal is összefügg, hogy Görögországban és Horvátországban tényleg jobb az időjárás.

A pusztító infláció mellett a változékony, kiszámíthatatlan júniusi időjárás miatt is kevesebb belföldi turista volt a nyaralóhelyeken, emiatt a balatoni vendéglátósok sem nyitották jól a nyári szezont. Budapesten viszont jól megy az éttermeknek, már persze akkor, ha turistalátványosság közelében vannak, mert inkábba a betérő külföldi vendégek vásárlóerejére számíthatnak, a magyarok most kevesebbet költenek – írja a Portfolio.

Fotó: Pixabay cco

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint csökken a kereslet, de összességében nincs tragédia az ágazatban.

A hét eleji kereslet visszaesett, emiatt sokan továbbra is zárva tartanak hétfőn és kedden, illetve sok helyen nem este 11-ig, hanem csak 9 óráig van melegkonyha

– vázolja az idei első félévet Kovács László a Portfoliónak. Hozzátette:

Budapesten nem rossz a piac, most inkább vidéken van gond.

„Most az ellentéte történik annak, ami 2020-21-ben, a koronavírus-járvány éveiben volt. Akkor alig lehetett külföldre menni, ezért amikor nyitva lehettek az éttermek, jelentős volt a forgalom. Viszont az emberek többsége évekig nem ment külföldre nyaralni, aki pedig most megteheti, az el is megy. Ők most hiányoznak az éttermek forgalmából” – osztotta meg a Portfolioval a meglátásait Kovács László. Véleménye szerint ez a gond most a Balatonnál, de azért bíznak benne, hogy a július és augusztus jobb lesz majd.

Kevés a szakács és a szakképzett dolgozó. Új embert csak nem kevés pénzért lehet szerződtetni. Az építőipari megrendelések visszaesése miatt viszont többen visszajöttek a vendéglátásba, akik korábban is itt dolgoztak

– beszélt az iparági tapasztalatokról Kovács László.

Deli János, a budai Gléda Vendéglő tulajdonosa úgy nyilatkozott a Portfoliónak, hogy

Az energiaárak szerinte még mindig nagy problémát jelentenek a vendéglátósok számára, miközben továbbra is nagyon nehéz szakácsot, illetve más szakképzett munkaerőt szerezni, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt 2 évben 30-40%-kal volt kénytelen emelni a fizetéseket szinte mindenki, aki meg akarta tartani a csapatát.

Mosogatót és konyhai kisegítőt a legnehezebb szerződtetni. Már olyan embert, aki hosszabb távon dolgozik.