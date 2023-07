24.hu: Fideszes politikusok is elkísérték az iskolaigazgatókat a francia Riviérára

Kovács Péter, a XVI. kerület kormánypárti polgármestere is részt vett Nizzában az önkormányzat által szervezett tanulmányúton. 39-en utaztak a kerület pénzén – írja a 24.hu.



Kép: Pixabay

Miután májusban az RTL riportjából kiderült, hogy a négynapos tanulmányúton az Észak-Pesti Tankerületi Központ vezetője is részt vett több iskolaigazgatóval együtt, Nemes Gábor, a DK helyi képviselője közérdekű adatigénylést nyújtott be az önkormányzathoz, amihez a momentumos Hollai Gábor is csatlakozott.

Kovács Péter, Budapest XVI. kerületének fideszes polgármestere, Ács Anikó és Szász József alpolgármesterek, valamint más kormánypárti képviselők is részt vettek azon a tanulmányúton, amelyet az önkormányzat a francia Riviéra központjába, Nizzába szervezett főként a kerület oktatási intézményeinek vezetőinek

– tudta meg a 24.hu.

Az ellenzéki politikusok azért érdeklődtek a részletekről, mert Kovács Péter azzal magyarázta az utat, hogy évtizedes tradíció az évenkénti intézményvezetői tanulmányút, így ismerték meg a német és a spanyol oktatási rendszert is. Arról viszont akkor nem beszélt a polgármester, hogy ő is részt vett az utazáson több kerületi politikus társaságában. Mint kiderült,

39 fő utazott az önkormányzat pénzén Nizzába, ami így több mint 13 millió forintba került.

Ugyanakkor a teljes létszámnak csupán a felét tették ki az iskolai, óvodai és bölcsődei intézményvezetők. A polgármesteren és két alpolgármesterén kívül részt vett az utazáson a szintén fideszes Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő, valamint párttársa, Dobre Dániel is. Ez azt jelenti, hogy a kerületi fideszes testületi tagok fele elutazott.

Az öt képviselőn kívül az önkormányzat négy irodavezetője is részt vett a kiránduláson, valamint a kerület aljegyzője. Meghívták továbbá a helyi kormányhivatal vezetőjét, valamint az Erzsébetligeti Színház igazgatóját is. A résztvevők közt volt a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, vagyis a mezőőrség munkatársa is.

Az adatigénylésből látható az is, hogy a korábbi években is jelentős összegeket költött az önkormányzat – a polgármester szerint tradíciónak számító – tanulmányutakra.

2022-ben több mint 10 millió forintot,

2021-ben 14 millió forintot,

2019-ben pedig több mint 8 milliót költöttek hasonló utakra (2020-ban feltehetően a koronavírus-járvány miatt maradt ki az utazás).

Mindezekről érdeklődve megkerestük kérdéseinkkel Kovács Pétert, aki megerősítette, hogy részt vett az úton. A polgármester azt közölte, a tanulmányúton az intézményvezetők – iskolaigazgatók, óvodavezetők, egyéb intézmények vezetői (például a mezei őrszolgálat vezetője, a művelődési ház vezetője) – vesznek részt. Továbbá az ezen önkormányzati területért felelős hivatali vezetők (irodavezetők), illetve önkormányzati vezetők (bizottsági elnökök, polgármester, alpolgármesterek) is.

Mint írta, ez nem újdonság a XVI. kerületben, már 1996-ban az akkori MDF-es polgármester idejében is volt hasonló tanulmányút, majd 1998 és 2006 között az MSZP-s polgármester idején is, hasonlóan az önkormányzati vezetők, polgármester, alpolgármesterek részvételével. Vagyis – ahogy fogalmazott – ez egy több mint 20 éves tradíció a XVI. kerületben, melyet 2006-os megválasztását követően ő sem szakított meg.

Kiemelte, ez nemcsak tanulmányút, hanem csapatépítő rendezvény is.

2019-ben Barcelonába szerveztek intézményvezetői tanulmányutat,

2021-ben Szentpétervárra,

2022-ben Portóba utaztak,

2024-ben pedig várhatóan Skóciába látogatnak majd.

Megjegyezte, a tanulmányutat az önkormányzat és a résztvevők közösen finanszírozták. Hangsúlyozta, nem luxusnyaraláson vettek részt, ugyanis fapados repülőjárattal utaztak, a reptér melletti 3 csillagos szálloda 3 ágyas szobáiban és a pótágyon voltak elszállásolva.

Az RTL tanulmányútról szóló korábbi beszámolójában megszólalt egy XVI. kerületi iskolában tanító tanár, aki arról beszélt, hogy az utazásra költött pénzből adományozhatott volna oktatási eszközöket is az intézményeknek az önkormányzat. „A kréták, a táblafilcek, mind nagyon vacak. Saját pénzünkből kell mindent beszerezni. Színes fénymásolónk nincsen, egyetlen fekete-fehér fénymásolónk és nyomtatónk van. De ha kicsit többet másolunk, már megkapjuk a magunkét. Nagyon nagy spórolásban kell lenni” – panaszkodott.