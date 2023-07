Fidesz tudás- és értelmiségellenes politikája miatt veszteségeket szenvednek el az egyetemisták

A Jobbik szerint újabb és újabb fideszes alapítványi fenntartású egyetemet zárnak ki a magyar egyetemistáknak járó Erasmus-ösztöndíj lehetőségéből.

Ezen kívül minden egyes nappal veszteségeket szenvednek el nemcsak az egyetemisták, hanem a magyar oktató-kutató kollégák is, hiszen a fontos nemzetközi kutatásokat támogató EU-s Horizont programból is kiszorulnak a Fidesz tudás- és értelmiségellenes politikája miatt.

- írták.

A miniszterek, államtitkárok kikerültek ugyan a testületekből, de azon a helyzeten nem változtatnak, hogy nem az egyetemek szenátusainak kezében vannak azok az alapvető döntések, amelyek az egyetemi polgárok (tehát a hallgatók, az oktatók és a dolgozók) mindennapi tevékenységét befolyásolják.

Nekünk, hazánk felelős nemzeti konzervatív pártjának érték az egyetemi autonómia, ahogy azt jelentéstevőként meg is fogalmaztam az Európa Tanács 47 tagállamának szóló nagy többséggel elfogadott Brenner-jelentésben. Még azt a módosító indítványomat is lesöpörte a Fidesz parlamenti többsége, amelyet minden egyetem esetében benyújtottam arról, hogy ex officio, tehát hivataluknál fogva automatikusan kerüljenek be a kuratóriumokba a megválasztott egyetemi vezetők, hallgatók.