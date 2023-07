Szijjártó testvérének osztott támogatást a Szerencsejáték Zrt.

Bár a Szerencsejáték Zrt. szponzorációs leányvállalata alaposan visszavágta a támogatásokat, azért a két hónap alatt kiosztott 146 millió forint olyanokhoz jutott, akiket igazán szeret a kormány. Például a külgazdasági és külügyminiszter testvéréhez.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A legmagasabb összeget – 50 millió + ÁFA – a Magyar Úszó Szövetség kapta májusban. Ugyanebben a hónapban hatmillió forint jutott az Örökség Közhasznú Alapítványnak.

Júniusban negyvenmillió plusz áfa szponzorpénzt kapott az Aeroglobe Kft, amely visszatérő név a támogatási listán. Ők tavaly nyár elején is kaptak 35 millió forintot, 2021-ben meg 20 milliót. A Budaörsi Repülőteret is üzemeltető családi vállalkozáshoz kapcsolódó másik családi cég az a Fly-Coop Kft., amelynek helikopterével 2016-ban maga Rogán Antal és felesége utazott az azóta már elvált Szabó Zsófia lagzijába – számol be a 24.hu.

Skyward Tunnel Kft. tízmilliót kapott, pontosan annyit, amennyit tavaly ősszel. Ám a cég – ami a katonai és polgári felhasználásra is alkalmas függőleges szélcsatornát működtet – egy másik céggel közösen 370 milliós vissza nem térítendő támogatást nyert a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

Szintén tízmilliós szponzorációs szerződést kapott Schuster Lóránt egyéni vállalkozóként. Schuster Józsefváros díszpolgára, 2016-ban pedig Varga Mihály miniszter a Magyar Gazdaságért díjjal is kitüntette, noha később kiderült, hogy a bt-je tíz év alatt 187 ezer forint adót fizetett be.

Ötmillió plusz áfa összegű szponzorpénz jutott a TRP Hungary Kft.-nek, amely koábbi nevén, Truck Race Promotion Kft.-ként már korábban is a Szerencsejáték-cég kedvezményezettjei közé tartozott. A társaság a hazai autó- és motorsportélet aktív szereplője.

Ennek egyik tulajdonosa Őry Tamás, a másik pedig a felesége, Szijjártó Sarolta, aki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter testvére.

A szűkülő támogatási keretet jól mutatja, hogy míg áprilisban három hét alatt bruttó 639 milliót porcióztak szét huszonhárom szervezet és cég között, addig a Szerncsejáték Zrt. pénzosztó vállalkozása május-júniusban két hónap alatt már csak 146 milliót osztott szét hat helyre.