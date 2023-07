Ahogy legutóbb Brüsszelből, most Sopronból jelentkezett be péntek reggel fél 8-kor a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. A magyar kormányfő szerint irigykedve néznek minket azok, akiket elárasztanak a migránsok. Orbán Viktor közölte azt is, hogy három perc alatt megbukna egy olyan kormány, amilyenek nyugaton vannak. Az, hogy Brüsszelben eldöntik, hogy migránsgettók legyenek, az elfogadhatatlan – jelentette ki Orbán.

Orbán a Kossuth rádióban elmondta azt is, hogy Magyarország nem fogja végrehajtani az unió migrációs döntését.

Migráció ügyében Magyarországnak kizárólag a saját tapasztalataira szabad hagyatkoznia

– mondta Orbán, aki szerint van saját élményanyagunk a migrációról, a brüsszeli szirénhangokat nem veszik figyelembe.

A tapasztalat pedig a kormányfő szerint azt mondatja:

No migartion.

A magyar modellt kell követni: nem szabad beengedni senkit, külföldön kell menedékjogot kérni. Orbán szerint irigykedve néznek minket azok, akiket elárasztanak a migránsok.

Az egyetlen sikeres határvédelmi rendszert akarják Brüsszelben lerombolni

– véli Orbán. A magyar megoldást nem tartják helyesnek: a kormányfő szerint a brüsszeli álláspont az, hogy előbb beengedik a migránsokat, és ott bírálják el a menedékjogot. Addig azonban szabadon mozoghatnak.

Én nem tudom, milyen emberek élnek arrafelé, de a magyar emberek három perc alatt kipenderítenék azt a kormányt, ami úgy viselkedik mint a nyugati kormányok

– nyilatkozta Orbán.

Vért izzadtam, hogy a hazai menekülttáborokat bezárjuk, és most is ki fogunk tartani.

Amíg nemzeti kormány lesz, addig nem lesznek migránsgettók Magyarországon – közölte Orbán.

Orbán Viktor szerint a lengyelek is a magyar álláspont mellett vannak, és várják a szlovák választásokat is. A migrációellenes szövetséget építeni kell Európában.