Radikális változások jönnek az ATV-ben – megújul a szakmai vezetés

Az ATV szervezeti megújulásának jegyében a csatorna vezető rendezője és a Híradó új főszerkesztője is házon belülről érkezik.

Szurok András a Híradó új főszerkesztője. Forrás: ATV

Az ATV vezetősége Osztás Attilát kérte fel a főrendezői posztra. A szakember szakértelmével és friss látásmódjával segíti a közelmúltban kinevezett új művészeti vezető, Balogh Ferenc munkáját – írja a Blikk.

Az ATV Híradójának az élén is változás történt. Szurok András 13 éve a televízió munkatársa, júliustól a Híradó főszerkesztője, de marad az Egyenes beszéd szerkesztője is. Az eddigi főszerkesztőre, Szlazsánszky Ferencre továbbra is sok feladat vár a csatornánál: ő a Fórum műsorvezetője, a Civil a pályán főszerkesztője, valamint az ATV kiemelt műsorainak átvevő szerkesztője.