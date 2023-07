Rétvári Bencét felszólították, hogy fóliázza be a Bibliát, mert az is tartalmaz „homoszexuális propagandát”!

Úgy tűnik Rétvári Bence, KDNP-s honatya nem olvassa a Bibliát! Ugyanis, ha olvasná, akkor nem csupán a Heartstopper manga stílusú képregényt tartaná homoszexuális propagandának, hanem még magát a Bibliát is – derült ki egy Facebook posztból.



Kép: Pixabay

Múlt csütörtökön tudtuk meg, hogy a Fővárosi Kormányhivatal minden idők eddig legsúlyosabb büntetését, azaz 12 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a Líra Kereskedelmi Kft.-re a Fülig Beléd Zúgtam (Heartstopper/Szívdobbanás) című kiadvány szabálytalan terjesztése miatt:

A vizsgálat megállapította, hogy az érintett könyvek homoszexualitást jelenítenek meg, ennek ellenére a gyermekeknek szóló, ifjúsági irodalom körébe sorolt könyvek között helyezték ki azokat, és forgalmazásuk sem zárt csomagolásban történt.

Erre az ígéretre szeretne hivatkozni a poszt írója, amikor felszólítja Rétvári Bence államtitkárt, hogy indítson vizsgálatot, ami megnyugtat minket aggódó honpolgárokat arról, hogy a Bibliát minden esetben lefóliázva és a gyermekektől, illetve serdülőktől biztonságos távolságban árulják, mert az bizony szintén tartalmaz „homoszexuális propagandát”!

Kérése alátámasztására hozott is néhány idézetet a Bibliából.

A történet két férfiről szól, Dávidról és Jonatánról, akiknek viszonyáról mind a mai napig vitatkoznak a biblikus tudósok. Barátság volt csupán vagy homoerotikus szerelem vagy még inkább homoszexuális viszony? Amit a szövegekből megtudunk, az a következő.

Amikor a két férfi közel került egymáshoz Saul király udvarában, ahova Dávid pásztorfiúként a Góliáttal vívott hősies csatája után került, találkozott a király fiával Jonatánnal. Szinte azonnal felébredt bennük az egymás iránti kölcsönös vonzalom. Jonatán még le is vetkőzött Dávid előtt, ezzel is felvállalva előtte a sebezhetőségét: „Jonatán a szívébe zárta Dávidot, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját életét. (...) Szövetséget kötött Dáviddal, mert úgy szerette, mint saját magát. Jonatán levette a felső ruháját, ami rajta volt, és Dávidnak adta. Ugyanígy a harci fölszerelését is, még a kardját, íját és övét is” (1 Sám 18,1-4).

Ilyen férfivetkőzésre nem igazán van más példa a Bibliában és ez nem is véletlen!

Jonatán apja, Saul király tudomást szerzett a köztük levő vonzalomról, amiért meg akarta öletni Dávidot, ezért titokban találkoztak s üdvözlésképpen megcsókolták egymást és mindketten sírtak, legfőképpen Dávid, mert tudták, hogy örökre búcsút kell venniük egymástól, s szerelmük nem folytatódhat (1 Sám 20,41).

Ebben a történetben mutatkozott meg, hogy a szerelmük kölcsönös volt, mert itt olvasunk először Dávid érzelmeiről is. Dávid és Jonatán mindketten erős és kemény katonák voltak, akiknek a korabeli társadalmi norma nem engedte meg, hogy sírással mutassák ki érzelmeiket, az pedig pláne tilos volt, hogy két férfi sírjon egymásért. Ők mégis megteszik. Mert határátlépők voltak.

Később félelmük be is igazolódik, Jonatán meghal a csatában, ahova Saul király parancsára ment. Ekkor Dávid szerelmes szavakkal siratja kedvesét:

Jaj nekem miattad, testvérem Jonatán. Nagy örömöm és gyönyöröm volt benned. Nagyon kedves voltál a számomra. Csodálatosabb volt a Te szerelmed, mint az asszonyok szerelme” (2 Sám 1,26).

Hiába volt Dávid és Jonatán is házas, amivel mindketten eleget tettek a társadalmi státuszukból fakadó gyermeknemzés kötelezettségének, hiába lett Dávidnak nyolc felesége is, az igaz szerelmet mégis egymásban találták meg. Egy olyan szerelmet, ami csak rövid időre teljesedhetett be és aminek emlékét is igyekeztek eltűntetni a Bibliából a hosszú évszázadok. Mégis tetten érhető, legalábbis apró nyomaiban.

Ez csak egy apró történet, ami a Bibliát a kormány „gyermekvédelmi” törvénye értelmében a gyermekek és serdülők számára veszélyessé teszi.

Ezért még egyszer kérem Rétvári Bence államtitkárt, hogy fóliáztassa be a Bibliát is!

- tette hozzá.