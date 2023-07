Orbán Viktor mindezt Románia miniszterelnökével való találkozása után mondta.

Orbán Viktor megérkezett Bukarestbe, ahol találkozott Románia miniszterelnökével. A kormányfő szombaton beszédet mond a 32. Tusványoson.

Magánebéden fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Marcel Ciolacu román kormányfő szerdán Bukarestben

– tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A két kormányfő kötetlen beszélgetést folytatott a kétoldalú és az európai ügyekről.

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be róla, hogy Románia fővárosában találkozott az ország miniszterelnökével. A poszthoz egy kézfogós képet is mellékelt, és az 1942-es Casablanca című film egy ismert sorát is hozzátoldotta:

This is the beginning of a beautiful friendship.

Orbán Viktor Bukarestből Tusnádfürdőre, a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor helyszínére utazik tovább – közölte a sajtófőnök.