Hodász András bocsánatot kért a coming outért – Párapcsolatáról és örökbefogadási terveiről is vallott

Hodász András néhány napja coming outolt, ám most bocsánatot kér.

Fotó: Instagram/HodászAndrás

"Sok ember követett, hallgatott rám, hallgatta az előadásaimat, prédikációimat. Nekik is nagyon nehéz lehet most. Papnak lenni olyan kicsit, mintha a család tagja lennél. Akiket összeadtam, akiknek megkereszteltem a gyerekét, akik jártak a miséimre… Az emberekben kialakul valamiféle kötődés a pap irányába. Nekik ez most jogosan okoz fájdalmat, még akkor is, ha igazából én ugyanaz az ember vagyok, akit ők megszerettek, csak most eggyel több dolgot tudnak rólam. Tőlük itt és most bocsánatot kérek, remélem, egyszer majd harag nélkül tudnak rám gondolni. A homoszexualitás a mi kultúránkban mindenesetre még mindig szégyellni való. Olyasmi, amiről keresztény családokban inkább nem illik beszélni, tudomást venni"